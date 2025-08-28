Fin de semana de F1 en el GP de los Países Bajos: Horarios de la clasificación y la carrera en el circuito de Zandvoort

Descubre el programa completo de la decimoquinta fecha de la temporada de la Fórmula 1,

Benvenidos nuevamente a una ‘semana de carrera’ de la temporada 2025 de la F1. Tras casi un mes de descanso en el siempre habitual parón veraniego, los pilotos cambiarán la playa por el asfalto como nuevo destino para este fin de semana. El Circuito de Zandvoort será el encargado de albergar la 15º jornada del calendario. El Gran Premio de los Países Bajos se celebrará desde el 29 hasta el 31 de agosto.

Los McLaren subirán el telón de las 10 últimas fechas del Mundial una pelea por el título que continúa ‘al rojo vivo’. Lando Norris, gracias a su victoria en el Hungaroring, acortó las distancias a tan solo nueve (9) puntos con respecto a Oscar Piastri, su compañero de garaje. De esta manera, los ‘papaya‘ ya firman el camino a su bicampeonato de constructores, puesto que con cuatro ‘1-2′ consecutivos ya tienen una ventaja de 299 puntos sobre Ferrari, segundo clasificado.

Clasificación de la F1 tras el GP de Hungría

Piastri, con su ventaja de nueve puntos sobre Norris, sigue sumando metros con el resto de la parrilla. Max Verstappen, tras un complicado fin de semana en Budapest, cruzó la línea de meta en la 9º plaza, abriéndole la puerta de la posibilidad a George Russell de una pelea por el último escalón del podio. En la otra cara de la moneda, en Maranello tienen un encuentro de emociones. Por un lado está Charles Leclerc, quien consiguió su primera pole de la temporada y registró un 4º importante para el Mundial; mientras que Hamilton no consigue el ritmo en su ‘SF-25′, catalogándose de «inútil» tras un mal fin de semana.

Para los españoles fue una jornada con sentimientos encontrados. Fernando Alonso registró su mejor resultado de la temporada al quedarse con el 5º escalón de la parrilla. Mientras que Carlos Sainz, a pesar de que todo apuntaba a una mejora en el coche de WIlliams, no pudo pasar de la 14º posición y ya son cuatro jornadas consecutivas sin puntos para el madrileño.

Horarios del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2025

Viernes 29 de agosto

Entrenamientos Libres 1 (FP1): 6:30 – 7:30 AM. hora de Venezuela

Entrenamientos Libres 2 (FP2): 10:00 – 11:00 AM. hora de Venezuela

Sábado 30 de agosto

Entrenamientos Libres 3 (FP3): 5:30 – 6:30 AM. hora de Venezuela

Clasificación: 15:00 horas

Domingo 31 de agosto

Carrera: 9:00 AM. hora de Venezuela (72 vueltas)

Hender «Vivo» González

Con indormación de Marca