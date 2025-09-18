Fin de semana de F1 en el GP de Azerbaiyán 2025: Horarios de la clasificación y la carrera en el circuito callejero de Bakú

Descubre el programa completo de la 17º fecha de la temporada de la Fórmula 1.

Tras una semana de parón, la temporada 2025 de la F1 está de regreso. La gira europea se prepara para escribir su punto final en Azerbaiyán, país ubicado en el ‘viejo continente’ y en Asia. El Circuito callejero de Bakú tiene todo preparado para recibir a cada uno de los pilotos en la 17º jornada del curso del 19 al 21 de septiembre.

A pesar de que Max Verstappen reinó la pasada fecha en Monza, los McLaren apuntan a quedarse con los máximos honores en el trazado de Bakú. Oscar Piastri y Lando Norris escribirán un capítulo más en su intensa pelea por el Mundial. Los pilotos ‘papaya‘ se marcharon de Italia con una diferencia de 31 puntos entre los dos en lo más alto de la clasificación general.

Clasificación de la F1 tras el GP de Italia

De esta manera, el actual líder del Mundial buscará mantener la distancia con su compañero de equipo en la recta final de la campaña. Gracias a su victoria, ‘Mad Max‘ siguió extendiendo su ventaja con George Russell en la pelea por la tercera posición, mientras que se acercó, un poco, al ‘oro’. Alex Albon e Isack Hadjar escalaron una posición dentro de los 10 primeros. El tailandés firmó una nueva remontada dominical (7º), mientras que el ‘novato’ hizo lo propio al cruzar la línea de meta en la 10º posición.

Mundial de pilotos tras el GP de Italia.@F1

Para los pilotos españoles, el fin de semana en Italia no finalizó en buenos términos. Fernando Alonso, mientras rodaba en la 7º posición con altas posibilidades de puntuar, tuvo que abandonar por la rotura de la suspensión en su monoplaza. De igual manera, Carlos Sainz se llevó la peor parte en un choque con Ollie Bearman, dejándolo sin chances reales de finalizar su mala racha los domingos.

Horarios del Gran Premio de Azerbaiyán de F1 2025

Viernes 19 de septiembre

Entrenamientos Libres 1 (FP1): 4:30 – 5:30 AM. hora de Venezuela

Entrenamientos Libres 2 (FP2): 10:00 – 11:00 AM. hora de Venezuela

Sábado 20 de septiembre

Entrenamientos Libres 3 (FP3): 4:30 – 5:30 AM. hora de Venezuela

Clasificación: 8:00 AM. hora de Venezuela

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 7:00 AM. hora de Venezuela (51 vueltas)

Hender «Vivo» González

Con información de Marca