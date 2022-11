Filtraciones de agua blanca afectan el pavimento en la avenida Venezuela de Barquisimeto

Habitantes y transeúntes de la avenida Venezuela con calle 16 se encuentran alarmados por el mal estado en que se encuentra el pavimento de la mencionada dirección, al parecer la misma se debe a una filtración de agua blanca existente desde hace más de 6 años.

El problema no solo se presenta en la deformidad del pavimento sino cuando a la zona llega el agua, en el mismo se forma un enorme charco y ha causado accidentes viales en la zona.

Pedro Luis Castro, contó que es colector de una buseta y ha sido testigos de las diferentes imprudencias que se han presentado en la esquina tanto por evadir el hueco o por no ver el mismo. “A veces este full de agua y eso no se ve, las motos pasan corriendo y no se fijan, pierden el equilibrio y más de uno se ha caído.”

El hueco se encuentra ubicado en la avenida Venezuela con calle 16

Según se pudo conocer, las filtraciones de agua blanca se presentan a lo largo de toda la avenida Venezuela, en trabajos anteriores realizado por el equipo de noticias Barquisimeto se narró la historia de cómo un señor aprovechando la situación y la cantidad de agua aprovecha la oportunidad para lavar su ropa en plena isla.

Vecinos hacen un llamado a Hidrolara para que se corrijan estas averías que causan la distribución inadecuada de agua en el sector.

Zuleydy Márquez Noticias Barquisimeto