Filtración hundió la Av. Principal de la Ruezga Sur

Desde hace aproximadamente cuatro meses en el sector 7 de la Ruezga Sur, específicamente en la Avenida Principal, tienen uno de los dos canales de circulación obstaculizados, debido a un grave problema con la vía que sufrió un hundimiento presuntamente por un problema de aguas servidas.

Ángel Gómez es el principal afectado por esta situación, debido a que el problema está frente a su vivienda: “Pasó un vehículo pesado y eso se hundió ahí. Tiene como cuatro meses, si lo arreglan pues muy agradecido“, manifestó el señor desde su casa al equipo de Noticias Barquisimeto.

De este modo, afirmó que fue la misma comunidad quienes se vieron obligados a trancar la vía por el grave problema que estaban viviendo: “Los troncos los pusimos nosotros para que no fuera a caer un carro ahí y además que por ahí pasa un tubo de presión que si lo revientan quedamos sin agua“, destacó.

Gómez, afirma que esta situación se generó por un bote de aguas servidas en la zona que no ha sido solventado hasta el momento y esto generó la socavación y el hundimiento del asfalto: “Hasta ahora las autoridades no nos han dicho nada. Lo único que nos dijo el Gobernador fue que no había presupuesto para arreglar ese hueco“, finalizó.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto