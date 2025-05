FIFA: Trump lío Mundial, problemas espinosos con las deportaciones de hinchas, sanción a Rusia y prohibición de entrada al país de los Iraníes

Durante la primera reunión del equipo operativo con FIFA aparecieron tres problemas espinosos: las deportaciones de hinchas, la sanción de Rusia y la prohibición de entrada al país de los iraníes.

Estados Unidos está a pocos meses de encadenar, en condición de anfitrión, dos de los torneos más grandes de la historia del deporte en general. El primero de ellos, este mismo mes de junio; el apodado como ‘Supermundial de clubes’; el año que viene, el Mundial con más selecciones de la historia, celebrado en conjunto con México y Canadá.

A escasos días del arranque de los preparativos para ese Mundial de Clubes, tuvo lugar la primera reunión de la Task Force de dichos eventos, el grupo de operaciones que se encargará de todos los ámbitos a nivel organizativo. En esta primera toma de contacto aparecieron 3 temas espinosos que evidencian las problemáticas que pueden surgir dentro de un contexto de tales dimensiones.

Infantino corrige a Trump con el tema de Rusia

Durante la primera aparición pública de esta Task Force, Trump dijo que creía que la participación en el Mundial podría ser un buen incentivo para que cesase el conflicto entre Rusia y Ucrania, a lo que tuvo que ser corregido por el propio Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que le confirmó que la delegación rusa está bajo sanción debido al conflicto bélico iniciado en 2022.

“No lo sabía. ¿Es cierto?“, preguntó Trump ante las cámaras. Tras verificar Infantino este dato, el Presidente de Estados Unidos comentó que de igual forma, la cesión de la sanción en caso de terminar la guerra podría ayudar a Putin a tomar la decisión de anunciar el cese del conflicto.

Deportaciones masivas a hinchas: “Cuando se acabe el tiempo…”

JD Vance, Vicepresidente de la Casa Blanca, también sacó a relucir otro polémico tema que pesa enormemente en contra de la delegación estadounidense a la hora de acoger aficionados de diferentes selecciones: las deportaciones una vez caduque la visa de los hinchas que viajen a territorio estadounidense.

“Serán bienvenidos. Queremos que la gente venga y vea partidos, pero cuando se acabe el tiempo, tendrán que regresar a sus casas. De lo contrario, tendrán que vérselas con la secretaria Noem”, dijo JD Vance refiriéndose a Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos.

El tema del visado para los viajeros a Estados Unidos siempre es complejo y a veces problemático. El país norteamericano es muy receloso con la inmigración irregular y cualquier desfase en el tiempo de estancia o error en los plazos puede llegar a ser un problema, lo que puede acabar desembocando en una reducción notable de los hinchas extranjeros que viajen al evento, un problema esencial tanto para el apartado económico como para la imagen de un torneo que ya está bajo la lupa después de la edición celebrada en Catar.

Problemas con Irán: posible veto de EE.UU.

El pasado 25 de marzo, la selección de Irán consiguió su pase al Mundial 2026 por méritos deportivos. Sin embargo, las tensiones del gobierno del país con Estados Unidos convierten en una incógnita su participación. Según se informan medios norteamericanos, Trump estaría barajando no permitir la entrada de ciudadanos de 43 países a su territorio, entre los que se encuentran los iranís.

Hace poco más de un año, Indonesia, anfitriona del Mundial Sub-20, decidió no permitir la entrada al país de la selección israelí. En aquella ocasión, la FIFA decidió cambiar la sede y trasladar el torneo a Argentina, un recurso que no parece demasiado viable para esta edición de 2026. Otra medida que es probable y que no ha trascendido es que Irán juegue siempre sus partidos en México o Canadá, países que no se han pronunciado acerca de ningún veto.

Si bien esta problemática no será urgente hasta dentro de un año, dado que no hay equipos iranís clasificados al Mundial de Clubes, el caso de Mehdi Taremi, jugador iraní clasificado al torneo con el Inter de Milán, podría sentar un precedente de lo que llegue a ocurrir 12 meses después con la selección y su participación en el Mundial 2026.

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS