Fibrosis quística: Desafíos, impacto y realidad en Barquisimeto

En Venezuela, la fibrosis quística representa un desafío significativo para los pacientes y sus familias. Barquisimeto ha sido identificada como una de las ciudades con focos de la enfermedad, donde el diagnóstico y el tratamiento constante son una lucha diaria. La falta de programas de detección temprana y de medicamentos, como el cribado neonatal, comprometen gravemente la calidad y la esperanza de vida de quienes la padecen. Ante este panorama, el Hospital Pastor Oropeza y diferentes organizaciones, trabajan incansablemente para concientizar, brindar apoyo y garantizar que los niños afectados puedan crecer y desarrollarse de la mejor manera posible.

La Dra. Jeniree Nieto, médico general egresada de la Universidad Experimental Francisco de Miranda y especialista del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, nos explica la fibrosis quística. La doctora, quien también es coordinadora de pediatría del Hospital Pastor Oropeza, detalla que la fibrosis quística es una enfermedad genética es una que afecta a las células que producen mucosidad, sudor y fluidos digestivos. Normalmente, estas secreciones son ligeras y resbaladizas, lo que les permite proteger los conductos internos del cuerpo y facilitar el paso de sustancias.

«En Barquisimeto, tenemos muy pocos centros de salud públicos que puedan realizar del tamizaje neonatal o prueba del talón en centros de salud públicos . A pesar de ser un método de bajo costo o fácil de aplicar y mínimamente invasivo, no se garantiza que todos los recién nacidos lo reciban antes de salir de los centros de salud», recalcó la especialista del Hospital Dr. Pastor Oropeza Riera

«La ausencia de esta prueba, representa un desafío. Aunque la fibrosis quística es una enfermedad rara, su impacto en la vida del paciente y su familia es enorme. Por ello, es vital diagnosticarla a tiempo para iniciar un tratamiento oportuno. Ante esta realidad, hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales para que se aboquen con mayor disposición a dotar a los centros de salud con los insumos necesarios para que todos los recién nacidos en Barquisimeto y en el estado Lara, tengan acceso a esta prueba fundamental». Enfatizó la doctora Jeniree Nieto

Fibrosis quística: Desafíos, impacto y realidad en Barquisimeto

Un gen mutado y sus consecuencias

Debido a su experiencia, la doctora Nieto, nos explica que la fibrosis quística es una enfermedad genética autosómica recesiva causada por la mutación de un gen que es fundamental porque procesa una proteína clave para órganos vitales como los pulmones, el estómago, el intestino, el páncreas y el hígado. Cuando este gen muta, la proteína deja de funcionar correctamente, lo que provoca alteraciones en todos estos sistemas, afectando gravemente la calidad de vida de los pacientes.

Las consecuencias de esta enfermedad son diversas y significativas. A nivel pulmonar, los pacientes sufren de infecciones respiratorias recurrentes, como neumonías, con una frecuencia extremadamente alta: hasta ocho veces al año. Estas infecciones constantes pueden llevar a complicaciones severas a largo plazo, como la hipertensión pulmonar. Además de los problemas respiratorios, la fibrosis quística también provoca alteraciones en el sistema gastrointestinal, el páncreas y el hígado.

tratamientos de la fibrosis quística, una lucha diaria

Dos Historias, Un Mismo Desafío

La doctora Jeniree Nieto, relata dos casos que ilustran la dura realidad de la fibrosis quística. Menciona a un paciente reciente, hospitalizado en el Hospital Pastor Oropeza por una infección respiratoria, una complicación frecuente en estos casos. También recuerda a un paciente de su postgrado que, a pesar del vínculo especial que crearon, falleció a los diez años de edad debido a una neumonía, destacando el grave riesgo que enfrentan quienes no tienen acceso a recursos.

Según la doctora, el pronóstico de vida de un paciente con fibrosis quística es favorable si el tratamiento se inicia a tiempo. Sin embargo, en ausencia de los recursos, el desenlace suele ser trágico.

«Un diagnóstico temprano, permite actuar de inmediato para corregir los problemas de absorción de vitaminas, algo común en la fibrosis quística. La suplementación vitamínica desde una edad temprana, ayuda a prevenir la desnutrición y los problemas de crecimiento, permitiendo al niño desarrollarse de forma saludable. Sin embargo, cuando el diagnóstico se hace tarde, las consecuencias son inevitables, lo que impide que el paciente pueda llevar una vida normal o practicar deportes». Enfatizó la entrevistada

Doctora Jeniree Nieto

El alto impacto de la fibrosis quística

Según la Dra. Jeniree Nieto, la fibrosis quística tiene un profundo impacto en la vida. Es una enfermedad que no solo trae consecuencias físicas, sino también emocionales, sociales y económicas.

«Actualmente, dos pacientes con fibrosis quística reciben atención en el Hospital Pastor Oropeza. Un estudio realizado en Carabobo, identificó a la región larense como una de las zonas de mayor incidencia de la enfermedad en el centroccidente de Venezuela. El informe de la universidad, detalla que la zona de Humocaro Bajo, específicamente, presenta un número significativo de casos». Informó

equipo de trabajo del pastor Oropeza

Consecuencias físicas y emocionales

Físicamente, los pacientes enfrentan una desnutrición crónica, deficiencia de vitaminas y complicaciones severas como la diabetes o la hipertensión pulmonar, que puede postrarlos en cama. Emocionalmente, el impacto es igualmente duro: los niños y adultos con la enfermedad son más propensos a sufrir de depresión, ansiedad y episodios de profunda tristeza, lo que afecta su bienestar mental.

Impacto social y económico

Socialmente, la sobreprotección de los padres a menudo lleva al aislamiento del niño, quien crece con miedo e inseguridad. Esto crea una barrera en sus relaciones y desarrollo social. Por último, y no menos importante, el impacto económico es abrumador.

Finalmente, una familia con ingresos bajos, no puede costear los constantes exámenes, pruebas diagnósticas y tratamientos que requiere la enfermedad, lo que añade una carga financiera insostenible a la angustia de los padres.

Por: Edwin «Sports» Hevia / Noticias Barquisimeto