FIBA AmeriCup Nicaragua 2025: La Vinotinto de las Alturas no pudo ante Canadá y cae 88-54

El combinado nacional se vio diezmado en el debut en la AmeriCup 2025.

Venezuela tuvo un amargo debut en la AmeriCup 2025 este viernes. El combinado nacional cayó ante Canadá con score de 88-54 en el Polideportivo Alexis Argüello de Nicaragua.

Los dirigidos por Ronald Guillén fueron ampliamente superados por los norteamericanos desde el primer minuto.

Más allá de que este resultado estaba presupuestado, Venezuela mostró falencias en ofensiva, anotando tan solo 26 puntos en la primera mitad y dejando bajos porcentajes de tiros de campo (33%) y tiros de tres puntos (35%). Sin embargo, para el segundo parcial mejoró en defensa.

Cabe destacar que Canadá aprovechó el desorden venezolano y se hizo fuerte en la pintura con 38 puntos convertidos.

El mejor jugador de Venezuela fue Yohanner Sifontes con 14 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.

El próximo duelo de la selección nacional será este sábado ante Puerto Rico a las 8:40 de la noche. En el otro resultado del grupo, el conjunto boricua derrotó a Panamá.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder