Fher de Maná afirma que nunca grabará con Bad Bunny

Fher Olvera, el líder vocal del grupo Maná, señaló de manera tajante que no le interesa colaborar con el reguetonero Bad Bunny. El mexicano manifestó que no cederá a las presiones del medio con la excusa de ganar fama global o unirse a la tendencia.

Según reveló el cantante al site, su hijo Dalí le señaló que debía incursionar en el reguetón para modernizar su música y llegar a las nuevas generaciones. “Me está diciendo que debo tocar un poco de reguetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bud Bunny”, manifestó Fher en entrevista con El Mundo.

Para el artista, uno de los grandes problemas con este género es lenguaje que usa, con letras carecen de creatividad y, en cambio, son violentas, chabacanas y misóginas. “El lenguaje del reguetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor”, apuntó.

Y agregó sobre los reguetoneros en general: “Yo creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual ya me estoy haciendo viejo”.

El intérprete señaló que afortunadamente su compañía discográfica, Warner Music, siempre ha tenido claro que no se pueden meter en la parte creativa de sus discos. “Si la Warner aceptó, también tendrá que aceptarlo Dalí”, bromó Fher sobre la sugerencia del joven, cuyo nombre rinde homenaje al famoso pinto catalán.

El artista destaca que Maná seguirá haciendo rock en español, género en el que se sienten cómodos y con el que siguen acumulando éxitos. En este marco, destacó que hace poco su banda llenó el Fórum de Los Ángeles durante 16 noches consecutivas. «Rompimos el récord. A las nuevas generaciones les gusta muchísimo Maná y nuestros conciertos se llenan de jóvenes», acotó.

Su negativa a incursionar en el reguetón no implica que Fher y Maná estén negados a experimentar. De hecho, en su próximo trabajo piensan incorporar flamenco y cante jondo. “Vamos a tratar de incorporar algo de flamenco porque nosotros tenemos un poco de sangre indígena, un poco azteca y un poco española”, expresó.

El artista reconoció también que se declara fan de la española Rosalía, a quien destaca como una fuera de serie. “Hace cosas impresionantes. Te pone la carne chinita”, enfatizó.

