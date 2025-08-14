Ferias de Barquisimeto y el reto del alcalde Yanys Agüero: Entre lo “familiar y lo espectacular”

Con la llegada del nuevo alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, las expectativas comienzan a generarse generan por lo que serán las próximas Ferias Internacionales de Barquisimeto edición 2025, exactamente dentro de un mes.

En días pasado, el nuevo burgomaestre asumió el cargo, y sin perder tiempo, se puso manos a la obra. Por redes sociales nos enteramos de su primera reunión de alto calibre en su despacho, donde lo acompañaron la presidenta de Cortubar, Adriana Castellanos, y representantes del Ministerio de Turismo. El tema principal, y el que pone a muchos a pensar, es la planificación de las ferias que, como ya saben, celebran el aniversario de nuestra amada ciudad el 14 de septiembre. “Ya comenzaron los preparativos para las Ferias Internacionales de Barquisimeto 2025”, dijo Yanys Agüero.

¿Un enfoque familiar o un espectáculo de talla mundial?

El alcalde Agüero ha sido claro con su visión: quiere que estas ferias sean un “encuentro familiar”, un espacio para que los nuestros, los de casa, se sientan representados y disfruten. En ese sentido adelantó que la prioridad será “resaltar el talento local y los emprendedores de la región, dándoles la plataforma que se merecen”.

Esta es una noticia que trasciende de manera especial, en un momento en el que el apoyo al talento regional y a los pequeños negocios es vital para empujar la economía. Ver a nuestros artistas y emprendedores en el centro de un evento tan importante es algo que muchos aplauden. Sin embargo, el anuncio ha generado una gran pregunta que ya está circulando en las redes sociales y en las conversaciones diarias: ¿Significa esto que las carteleras artísticas internacionales quedarán en el pasado?

Recordemos que, en años anteriores, las Ferias de Barquisimeto eran sinónimo de grandes conciertos con artistas de renombre nacional y mundial. Las redes sociales ya están encendidas, con opiniones divididas entre quienes ven con buenos ojos el enfoque familiar y quienes extrañan los espectáculos de alto nivel.

Un reto para el nuevo alcalde

El gran desafío para el alcalde Agüero y su equipo es encontrar el equilibrio perfecto. ¿Podrán conjugar un evento que celebre lo nuestro, que fomente la unión familiar y el emprendimiento, con la espectacularidad y el atractivo de contar con artistas de renombre?

Muchos se preguntan si es posible tener lo mejor de ambos mundos: unas ferias con el corazón puesto en la familia barquisimetana, pero que, al mismo tiempo, nos hagan vibrar con un show musical de gran magnitud. Al fin y al cabo, un artista internacional atrae a visitantes de otras ciudades, dinamiza el turismo y le da un brillo especial a nuestra celebración. “Realizaremos una feria para la familia, una feria distinta para todos los barquisimetanos”, afirmó en su momento el alcalde.

La ciudad espera con ansias, no solo un evento, sino una celebración que nos haga sentir orgullosos de ser larenses. El reloj ya corre y el 14 de septiembre está a la vuelta de la esquina, dentro de un mes. ¿Qué opinan ustedes, lectores? ¿Creen que es el momento de enfocarse en lo nuestro o prefieren que las ferias mantengan el nivel de artistas internacionales?