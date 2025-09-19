Feria Internacional del Libro: Filven en la Guayana Esequiba reafirma la soberanía de Venezuela

El gobernador de la entidad, Neil Villamizar, aseguró que en momentos cuando el imperio asedia el país, «estamos todos unidos por nuestra soberanía y por la paz».

Por primera vez se inauguró la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) Guayana Esequiba en la plaza Bolívar de Tumeremo, capital administrativa de esta entidad territorial.

En el acto de inauguración, el gobernador de Guayana Esequiba, Neil Villamizar, destacó que la celebración de la Filven en Guayana Esequiba, como la primera de las ediciones regionales de la 21.ª Filven, es una muestra del apoyo de todo el país por la defensa de la Guayana Esequiba y respaldo a la entidad territorial creada y anexada al mapa oficial de Venezuela por mandato popular expresado en referendo consultivo de 2023.

Aseguró que en momentos cuando el imperio asedia el país, «estamos todos unidos por nuestra soberanía y por la paz, y qué mejor manera de hacerlo que celebrando esta Filven en Tumeremo».

Por su parte, el viceministro de Cultura y presidente del Cenal, Raúl Cazal, celebró el inicio de las ediciones regionales de la Filven desde Tumeremo y señaló que, mientras el imperio norteamericano asedia a Venezuela y amenaza con armas desde el Caribe, en Venezuela el pueblo se está armando con libros.

«Venezuela es esperanza y por eso somos una amenaza; para el imperio es una amenaza, que nosotros seamos la luz de todo este continente, como sucedió en su momento con Simón Bolívar y con el comandante Hugo Chávez», expresó.

«Bienvenido que seamos hoy un momento de esperanza porque, bajo este asedio y amenaza armada por parte del imperio que tenemos hoy en el Caribe, este pueblo se está armando con ferias de libros que van a recorrer toda Venezuela y empiezan aquí, en Guayana Esequiba», expuso.

La feria rinde homenaje al escritor Horacio Cabrera Sifontes (1910-1995), reconocido por sus múltiples trabajos sobre la historia y geografía de la Guayana Esequiba, y en el ámbito nacional también homenajea a los escritores Judith Valencia, Esteban Emilio Mosonyi, Marc de Civrieux, Gonzalo Fragui y Juan Calzadilla.

En el evento, participó el viceministro de Política Antibloqueo, William Castillo; el diputado a la Asamblea Nacional por la Guayana Esequiba Pompeyo Torrealba; el presidente de Librerías del Sur, Omar Rangel; el secretario de Gobierno de Guayana Esequiba, Julio Rojas Velásquez; el director del Gabinete Estadal de Cultura de Bolívar, Daniel Guerra, entre otras autoridades regionales e invitados nacionales y locales.

Asimismo, también asistió el cronista, poeta y Premio Nacional de Cultura mención Literatura, Antonio Trujillo; el poeta y decimista Neguel Machado; el cronista de Tumeremo, Rafael Antonio Velázquez; el escritor e investigador Saúl Rivas; el autor y director de la editorial Trinchera, Amílcar Figueroa; y la poeta y promotora cultural perteneciente a los Kariña, Morela Maneiro.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión