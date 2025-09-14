¡Feliz 473 años, Barquisimeto! 

Hoy, 14 de septiembre, la ciudad de los crepúsculos y capital musical de Venezuela está de fiesta para celebrar su aniversario.

Fundada en 1552 por el capitán español Juan de Villegas bajo el nombre de Nueva Segovia de Barquisimeto, esta ciudad ha sido un importante centro cultural y social desde entonces.

Barquisimeto es conocida por sus impresionantes atardeceres y su riqueza arquitectónica, destacando el Obelisco, la Catedral Metropolitana, la Flor de Venezuela y el monumento Manto de María Divina Pastora.

Además, ha sido cuna de grandes personajes que han enorgullecido a la ciudad y al país. En la actualidad, es la cuarta ciudad más poblada de Venezuela y un centro vital de comunicaciones, industrias y agricultura en el occidente del país.

También es sede de la procesión de La Divina Pastora, una de las manifestaciones católicas más importantes de América Latina, que atrae a miles de feligreses cada 14 de enero.

Hoy, unámonos para honrar a Barquisimeto, una ciudad llena de encanto, cultura y tradición. ¡Feliz aniversario!

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto