Federación Nacional de Transporte no solicitará aumento del pasaje urbano y proponen nuevo esquema en el subsidio de la gasolina

El Presidente de la Federación Nacional de Transporte, José Betancourt, anunció este martes desde Barquisimeto que no está contemplado una solicitud de aumento del pasaje urbano al órgano superior de transporte, dentro de las propuestas que van a entregar.

“En este momento, las condiciones en materia de ajuste de tarifa no están en el escenario. Nosotros estamos conscientes que nuestros usuarios no tienen la capacidad de pago. Por eso no podemos decir que vamos a aumentar el pasaje”, dijo Betancourt en una reunión efectuada con los transportistas larenses.

“Lo que si se deben activar son programas especiales de subsidio para el sector transporte. El transporte está viviendo una situación muy grave. Nosotros pudiéramos proponer un ajuste de 0,5$ al usuario, pero eso no lo tiene el pueblo, nosotros también somos pueblo “, explicó Betancourt durante la Asamblea.

Propuesta de subsidio del combustible

Con respecto al tema del combustible, indicó que en este momento la situación también es crítica y por lo tanto han ido preparando una serie de propuestas para poder ir poco a poco solventando esta situación.

Dentro de los lineamientos recibidos por el órgano superior de transporte, está en que todos los transportistas deben estar inscritos en la Plataforma PATRIA y tener sus datos actualizados, para que estén al día al entrar en vigencia la propuesta.

“No hay combustible. En la propuesta indica que los transportistas urbanos paguen el litro a 0,10$, los suburbanos a 0,15$, el interurbano corto hasta 200 kilómetros a 0,15$ y el interurbano largo a 0,30$”, dojo Betancourt, explicando que esta es la propuesta.

Por último, indicó que el Estado debe combatir más la piratería, debido a que se están viendo afectados con las unidades operando sin permisología.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto