Fedenaga exhorta a reconsiderar detención de productores agrícolas en el país

La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), en declaraciones de su presidente Armando Chacín, emitió un comunicado en el que exhorta al fiscal Tarek William Saab a reconsiderar la detención de productores en el país, medida que ha sido aplicada contra dos agricultores por botar sus cosechas.

Este es el primer pronunciamiento público de productores del país a favor de la liberación de Jhonar Barazarte Trompetero (Trujillo) y Ysnet Antonio Rodríguez Mambel (Mérida), a quienes aprehendieron en las últimas 72 horas después de que viralizaron videos en los que botan cosechas de tomate y zanahoria respectivamente.

Recuerdan toda la inversión de recursos, tiempo y traslado que deben emplear los productores del campo venezolano para poner sus cosechas en manos del consumidor final, pero que por la escasez de combustible les ha impedido llegar hasta los mercados.

«En la investigación le pedimos se ponga en lugar del humilde labriego, pues en los campos se está perdiendo la comida al no poder sacarla a los mercados al no tener el combustible necesario y las cosechas no esperan hasta que se arregle este tema, pues se siembra y se cosecha trabajando con las condiciones climáticas y los factores de riesgo sólo los asume el productor», dice el texto que se hizo público este lunes 19 de junio.

Qué le dice Fedenaga al fiscal

Además, invitan al fiscal Saab a visitarlos en sus unidades de producción, que recorra el campo para que pueda constatar el problema actual con las cosechas.

«Nadie siembra ni trabaja para tener sólo cayos en las manos. Se trata de que al menos pueda vivir dignamente con el sudor de su frente, tratamos en este escrito que se entienda que el problema debe ser tratado como la emergencia que es y debe ser resuelto de manera perentoria, pues ya es muy difícil sólo el hecho de producir la tierra», dijo Fedenaga.

El Ministerio Público designó a la Fiscalía Número 23 con competencia nacional en delitos económicos para investigar a los productores que han botado sus cosechas a los ríos en las últimas semanas.

Hasta el momento, Saab anunció dos detenciones. A los productores de Mérida y Trujillo se les acusa de boicot y de violentar la Ley de Precios Justos.

Se espera un pronunciamiento de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), que agrupa a organizaciones gremiales del sector en todo el país.

Con información de EC