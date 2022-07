FEDELAGO: Ganado en Venezuela se incrementó un 8% en el último año

“La ganadería a nivel nacional ha tenido una leve mejoría en este último año y primer semestre ,cifras no podemos dar, porque tenemos muchos años que no se hace censo en el país, por eso no tenemos la cantidad exacta de animales que existen; pero sí tenemos estimaciones de acuerdo a nuestros estudios. Tenemos que en el último año nuestro rebaño ha subido un 8%”.

En una entrevista en la radio, el líder de Fedelago aclaró que todo el ganado que se produce en Venezuela es para consumo interno, porque no se está exportando carne, ni animales vivos.

“Venezuela en este momento no está exportando carne ni animales vivos. El año pasado hubo una exportación de 280 mil animales», dijo.

Sin embargo, aseguró que estas exportaciones no operaron bajo responsabilidad del gremio ganadero de Venezuela sino que estaban autorizadas por el gobierno nacional hacia África.

Otros rubros en Venezuela

Por su parte, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (FEDEAGRO) aseguró que la cosecha de maíz y arroz nacional podría incrementarse entre 15 y 20% este año.

En referencia a la producción de café, el miembro de Fedeagro destacó que hay posibilidades de aumentar la producción en un 5%, máximo un 10%. Sin embargo, anunció que posiblemente después del año exista una caída.

Fedeagro sostuvo que en el sector de hortalizas está ocurriendo una reducción, por el contrario al incremento de maíz y arroz. Argumentó que estos cultivos son muy perecederos y si no salen a tiempo puede llegar dañado a los supermercados.

