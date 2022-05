Fedecámaras lamenta falta diálogo entre Gobierno y Oposición sobre incidencia de sanciones

El máximo sector empresarial del país lamentó que no haya avances en el diálogo entre el gobierno y la oposición, que incide en las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela.

El presidente de Fedecámaras Carlos Fernández, aseguró que el mantenimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela, seguirán de la misma manera hasta que no haya cambios en las negociaciones de México.

“La profundización de las relaciones con las empresas petroleras extranjeras, como Chevron y otras más con Pdvsa, va a depender de los avances que se dieran en el diálogo y lamentablemente no hemos visto avances en el diálogo. No se ha reanudado el diálogo probablemente o no hemos tenido conocimiento de que los esfuerzos se hayan materializado en una convocatoria para los próximos días”, destacó Fernández.

Durante la asamblea anual número 52 de Consecomercio, su presidenta, Tiziana Polesel, afirmó que persisten dificultades como las fallas en el abastecimiento del diésel, el deterioro de los servicios públicos y la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela que aumenta la estructura de costos de los productos y servicios.

“Tienen que hacer algunas escalas por justamente el tema de las sanciones y cada escala es un incremento en el precio, encarece el precio de los productos”.

Polesel, precisó que menos del 50% de los comercios han podido adaptarse a las máquinas fiscales para el cobro del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, ante el elevado costo que tienen los dispositivos para ser adquiridos por los establecimientos, una situación que a su juicio promueve la informalidad.

También se pudo conocer durante este encuentro que la falta de financiamiento y los impuestos, siguen afectando el consumo por parte de los usuarios que acuden a los diversos comercios y servicios.