FEDEAGRO pide a las autoridades apoyar la distribución de alimentos

Desde el Teatro Alirio Díaz en la ciudad de Carora, municipio Torres del estado Lara, se llevó a cabo la apertura de la Asamblea Anual de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (FEDEAGRO), encabezada por su Presidente Celso Fantinel, quien habló principalmente de la problemática del crédito y de la distribución de alimentos por la gran cantidad de alcabalas en el país y la falta de combustible.



“No podemos crecer más sin financiamiento bancario. Creo que no vamos a poder crecer, mientras no haya créditos, sino se baja el encaje va a ser difícil que podamos seguir creciendo en todos los rubros”, dijo Fantinel a los medios de comunicación durante la inauguración.



De esta forma, afirmó que algunos productores han decidido cambiar de rubro por los problemas que existen en algunos como las naranjas que se producían en el estado Yaracuy y que por el “Dragón Amarillo” no pudieron seguirse produciendo.



Combustible y alcabalas



En relación a la problemática del combustible, indicó que al recorrer las carreteras venezolanas, se puede evidenciar notablemente como el país está abarrotado de colas para gasolina y diesel: “Viene el pico de producción y eso va a ser traumático para nuestros productores”, explicó Fantinel.



El Presidente de FEDEAGRO también habló sobre los problemas en la distribución de alimentos con las alcabalas: “De la Grita por ejemplo para llegar a Caracas hay más de 40 alcabalas fijas, más las móviles. Para Ciudad Bolívar hay 100. Entonces un viaje de 18 horas se transforma en uno de 36 y por las alcabalas y se pierden muchos alimentos por el tiempo y las deficiencias en las cadenas de frío”, puntualizó Fantinel.



Maíz como rubro bandera



Con respecto a la producción, destacó que el rubro bandera en el país actualmente es el maíz: “Hay insumos para sembrar más de 350 mil hectáreas. El año pasado recuperamos más del 20% de la producción”, indicó Fantinel.



Para finalizar, acotó que van a impulsar la producción desde la parte ecológica para preservar los suelos.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto