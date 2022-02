FC Barcelona: El club no quiere que Dembélé juegue más pero lo hablará con Xavi

Desde el área directiva se envía un mensaje nítido: que no debe ponerse más la camiseta culé.

Leer Tambien: Los cinco grandes casos que el Barça ha llevado a la Fiscalía

No obstante, quieren analizar y pactar la decisión con el entrenador, que es quien debe gestionar el día a día y no quiere que afecte al trabajo del grupo.

En la junta directiva del Barça siguen teniendo claro, dado que Ousmane Dembélé no quiso salir en el tramo final del mercado de fichajes, que el francés no debe volver a jugar con la camiseta azulgrana. Todo ello, a pesar de que queda el segundo tramo de la temporada y el equipo de Xavi Hernández debe asegurar su puesto en la próxima edición de la Champions League y luchar por ganar la Europa League. Sin embargo, en la junta se tiene claro que hay que seguir firme en la decisión de no contar con él porque se cree firmemente que el jugador no tiene compromiso con el club. Hay un enorme enfado con Ousmane y con su representante porque interpretan que han ido dando largas, a pesar de las buenas ofertas de renovación que han recibido, y que también han obviado las propuestas para salir en invierno porque, siempre, tuvieron claro que iban a salir gratis en verano, ya libres de contrato. about:blank

En este sentido, desde el área directiva se insiste en priorizar que jueguen los jugadores que han llegado en el mercado de invierno, como Ferran Torres y Adama, y que Dembélé no cuente. Sin embargo, eso también debe validarlo Xavi Hernández como entrenador. Y en el staff técnico lo que se prioriza es que la situación de Dembélé no afecte al equipo. Es decir, que si se decide y se pacta que no cuenta para nada, que vaya fuera del día a día. Y si finalmente se consensúa que no se le debe despedir, que el jugador no se sienta una ‘víctima’ y actúe como tal en el día a día de la plantilla.

Esto está pendiente de una reunión del presidente Laporta, el vicepresidente deportivo Rafa Yuste, el director de fútbol Mateu Alemany y Xavi Hernández. El presidente, en su comparecencia matinal por el Forensic, fue claro al hablar de Dembélé. «Xavi está trabajando y tiene que ir pensando en la próxima temporada. Pensamos que Dembélé tiene un acuerdo con otro club. Así nos lo ha insinuado su agente. Nosotros actuaremos por el bien del club», dijo, dejando entrever que si no quiere seguir lo mejor es que el protagonismo sea para otros que sí continuarán.

Mundo Deportivo