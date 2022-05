FC Barcelona 0-2 Villarreal: Acaba la temporada más triste del Barça

El Camp Nou cierra hasta la próxima campaña con el triunfo de un Villarreal serio que, con goles de Pedraza y Moi Gómez, certificó su clasificación europea.

Leer También: El AC Milan gana la Serie A de Italia luego de 11 años

No suele fallar la norma según la cual el equipo que necesita los tres puntos los consigue cuando su rival no se juega nada. Y no falló. El Villarreal ganó en la despedida liguera de la temporada en el Camp Nou con una actuación plena de practicismo y madurez frente a un Barcelona que arrancó brioso y acabó difuminado en las dudas que ha venido ofreciendo en el último tramo de la temporada, curiosamente desde el 0-4 del Bernabéu. Pedraza abrió el marcador casi en la primera llegada con peligro del ‘Submarino’ y Moi Gómez sentenció su clasificación para Conference League. La reacción barcelonista, con gol anulado a Frenkie de Jong, fue insuficiente en un partido de despedidas, conocidas o no.

El Barcelona fue de más a menos, pese a que no se rindió en ningún momento. Comenzó dominador, empujando a su rival y poniendo cerco a la portería de Rulli, que evitó en un par de ocasiones que el gol azulgrana. El Villarreal, que era el contendiente que tenía cosas en juego en el envite, esperó su momento. Aguantó con firmeza el arranque y después pegó un aguijonazo en una internada por la izquierda y apuntilló al equipo de Xavi, jaleado por el público en el segundo tiempo en toda una declaración de apoyo, en un error clamoroso de Adama. El Barça arrancó prometedor y acabó en la línea de las últimas derrotas en casa: desorientado. Y silbado por su público.

Ya no jugarán más en el Camp Nou con la camiseta del Barça algunos de los titulares del partido. Veremos cuántos. Adama marchó cabizbajo tras arruinar un buen despliegue en ataque con dos errores decisivos; De Jong, que está en duda, marcó pero se le anuló el gol por fuera de juego; Riqui entró en la segunda parte, como Dembélé, que jugó una vez más a su bola; Lenglet y Mingueza o Alves (ya se verá) también.

Muy buen inicio

Mejorando mucho en el arranque de partido sus últimas actuaciones, el conjunto de Xavi salió con ganas de ofrecer buen espectáculo a los fieles que se acercaron hasta el camp Nou, alrededor de media entrada. Un juego ágil, con aperturas a las bandas, presión sobre la defensa rival y muchas ganas.

Adama, por la derecha, titular sorprendente en lugar de Dembélé, y Ferran, por la izquierda, hicieron lo que Xavi quiere de sus equipos: entrar por los extremos. Y, además, crearon ocasiones: un chut alto de Adama fue el primer aviso del Barcelona, Ferran forzó a Rulli a efectuar una gran intervención para salvar el 1-0 y Frenkie no llegó por muy poco a un centro de Ferran. El neerlandés fue desequilibrado por un empujón clarísimo de Trigueros en el área pequeña. Penalti muy claro que pasó desapercibido. Hubo un remate desde la frontal de Busquets con la izquierda y aún, antes del descanso, otro gran remate de Ferran, en una volea firme a centro de Adama que también rechazó un atento Rulli.

Raro: el Villarreal era el que necesitaba los puntos, pero hasta el minuto 33 no llegó a acercarse a Ter Stegen con cierta intención. Es cierto que el conjunto ‘groguet’, además de mostrarse como un equipo extremadamente conservador, topó con un Araujo con ganas de lucirse en su reaparición: soberbio en defensa y activo incluso en ataque. El uruguayo confirmó que, a poco que las cosas salgan medianamente bien, Xavi ya tiene a su Puyol.

Rayaba a un gran nivel el Barcelona, pero no llegaba el gol. En cambio, llegó el del Villarreal. Parejo abrió para la subida de Pedraza, en un despiste de Adama después de un gran primer tiempo, y con Alves no se sabe dónde. El lateral recibió, controló, encaró a Ter Stegen y definió con solvencia.

Araujo estaba en todas partes y fue uno de los impulsores de la ofensiva del Barcelona en el inicio del segundo tiempo, con una gran internada de Ferran y un centro chut de Alves que casi acaba entrando. El VAR sacó fuera del área una falta de Moi Gómez a Torres que inicialmente el árbitro había castigado con penalti.

Todo decidido con el 0-2

Tras despistarse en el 0-1, Adama acabó de estropear su brillante actuación atacante en el segundo: un rechace defensivo suyo, en buen repliegue defensivo, acabó convertido en asistencia de gol a Moi Gómez: despejó hacia el centro del área desde el lateral, algo prohibido. Gómez fusiló el 0-2. Acto seguido, sustitución de ‘la Fletxa’ de L’Hosptalet, que se retiró muy afectado después de haber jugado un muy buen primer tiempo.

Alves forzó un nuevo paradón de Rulli, cuyo rechace fue recogido por Ansu Fati. Albiol salvó sobre la línea el remate de Fati y De Jong remató a un gol que podría haber sido el 1-2, aunque hubo fuera de juego de Ansu.

FICHA TÉCNICA

FC BARCELONA: Ter Stegen (1); Alves (2) (Mingueza (2), 80’), Araujo (3), Lenglet (1), Alba (2); De Jong (3), Sergio Busquets (2), Gavi (2) (Riqui Puig (1), 71’); Adama (2) (Dembélé (1), 56’), Aubameyang (1) (Ansu Fati (2), 56’), Ferran (3) (Memphis (2), 71’)

VILLARREAL CF: Rulli (3); Mario Gaspar (2) (Estupiñán (2), 68’), Albiol (3), Pau Torres (3), Pedraza (3) (Rubén Peña (2), 83’); Trigueros (1) (Serge Aurier (2), 68’), Capoue (2), Parejo (3), Moi Gómez (3) (Chukweze (2), 83’); Lo Celso (3), Alcácer (1) (Jackson (2), 68’)

GOLES: 0-1, Pedraza (41’); 0-2, Moi Gómez (54’)

ÁRBITRO: Munuera Montero, Comité Andaluz. Tarjetas a Gavi (45’), Parejo (45’+2), Sergio Busquets (59’), Jordi Alba (65’)

ESPECTADORES: 54.850 en el Camp NouN.

Mundo Deportivo