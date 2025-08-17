Farruko presentó “167BPM”: Un homenaje musical a Venezuela

El artista reconocido puertorriqueño conocido en el medio artístico como Farruko, en compañía del productor venezolano, Louis BPM, han unido fuerzas para lanzar su esperado EP colaborativo, “167BPM”, un proyecto musical que trasciende fronteras, celebra la cultura y la resiliencia de Venezuela.

El EP, que se encontrará disponible en todas las plataformas digitales el próximo mes, es el resultado de un viaje por el país caribeño que ha marcado la vida de Farruko y que se refleja en su más reciente material audiovisual.

“167BPM” no es solo una colección de canciones; es una fusión de ritmos, fe y esperanza que rinde tributo a un pueblo con una rica herencia musical.

En las palabras del artista, la producción nace “desde el corazón de Venezuela, donde la tierra guarda la voz de los ancestros y el barrio nunca deja de soñar”.

El material audiovisual que acompaña el anuncio ha sido filmado en diversas locaciones de Venezuela, capturando la esencia vibrante y la belleza del país. En el video también se muestra cómo Farruko se conecta de manera profunda con la gente y la cultura local, destacando la riqueza del talento venezolano.

Un punto culminante del proyecto es la colaboración de la Sinfónica Canaima, cuya participación añade una capa de solemnidad y emoción al material, demostrando la versatilidad de la música y el poder de la unión artística.

El EP es un testimonio de la visión compartida de ambos artistas: utilizar la música como un puente para la cultura y no como una herramienta de división. Farruko ha expresado públicamente que este proyecto es “para nuestra gente, por nuestra historia, por un futuro donde la cultura sea el puente y no la herida”.

Con “167BPM”, los artistas invitan al mundo a conocer ya escuchar una propuesta que redefine la música urbana, fusionándola con un mensaje de esperanza y un profundo respeto por las raíces.

Según los pocos avances mostrados, el público puede esperar un trabajo que no solo es un deleite para los oídos, sino también un recordatorio de que la música puede ser una fuerza poderosa para el bien.