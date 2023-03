Farmatodo se hace tendencia en redes sociales

La cadena Farmatodo se hizo tendencia en redes sociales por publicar un afiche con un mensaje que ha desatado el debate sobre su ortografía.

«Que bien estar contigo», publicó Farmatodo en una afiche. Ante esto, Alexis Correia escribió: «Hola, señor @Farmatodo. Lamento ser un vigilante del idioma cortanota y pasado de moda. Este «qué» lleva tilde: «Qué bien».

No obstante, la Real Academia Española (RAE) no dejó de responder y colocar ejemplos a otro usuario tras preguntarle si estaba correctamente escrito. «Qué» se tilda cuando es interrogativo o exclamativo tónico e introduce interrogativas o exclamativas directas o indirectas: «¿Qué haces?»; «No sé qué haces»; «Qué bien estar contigo»; «Mira qué bonito» Sobre la tilde en «qué, cuál…».

Mientras que Lourdes Domínguez manifestó que hacer tendencia a Farmatodo en redes sociales por el mensaje en su afiche es una forma de hacerle publicidad gratuita. «Pero lo que es bien cierto, es que todos estamos haciéndole publicidad a Farmatodo de forma gratuita. Hay campañas estratégicas en marketing que tienen ese propósito, no digo sea el caso».

Otra usuaria que se denominó como amante de la ortografía acotó: «No sabes las veces que me provoca corregir porque amo la buena ortografía, pero no lo hago porque la gente se ofende o no le da ninguna importancia«.

Con informaciòn de: VN