Fármaco contra la diabetes es un boom para bajar de peso

En las últimas semanas se ha hecho viral en la red social Tik Tok el uso del fármaco semaglutida, indicado para tratar la diabetes tipo 2, y conocido bajo la marca Ozempic, para bajar de peso.

Mujeres de diferentes edades, color de piel, nacionalidades y con sobrepeso, han subido a esta red social videos donde confiesan haber perdido de forma muy rápida hasta más de 30 kilos con el apoyo de este medicamento.

“No puedo creer que hayan pasado 18 semanas. Ahora peso 132 libras. Comencé mi viaje de pérdida de peso en 185 (172-175 cuando comencé con Ozempic) con mis niveles de A1C en 6.4%. Ozempic realmente me salvó la vida”, relata la artista estadounidense Mighty Mahree en un reciente video publicado en Tik Tok.

Pero es en un video anterior, en la semana 16 de su tratamiento para adelgazar, donde Mighty muestra los resultados del antes y después de su pérdida de peso con Ozempic, y revela a sus seguidores cómo fue que dio inicio a ese viaje para bajar esos kilos de más con este fármaco.

Todo comienza después de que Mighty se realizara unos exámenes rutinarios a principios de este año. Aunque pesaba 185 libras, esta joven madre estadounidense esperaba tener buenos resultados, no obstante, los análisis de sangre arrojaron que se encontraba en una etapa prediabética.

Pese a esta noticia, esta influencer no hizo nada por mejorar su estilo de vida hasta que se enfermó de gravedad, y fue en ese momento cuando decidió investigar “cómo podía hacer cambios importantes y rápidos”.

“Tenía algunos amigos que tuvieron grandes éxitos con Ozempic y Wegovy para la diabetes y la pérdida de peso, así que comencé allí”, cuenta.

“Fui a la oficina de mi doctora y le dije que estaba lista para hacer algunos cambios. Nos decidimos por Ozempic y ha sido la mejor decisión que he tomado para mi salud. No pasó ni una semana antes de que el peso comenzara a bajar y la siguiente vez que me hice un análisis de sangre, estaba claro que estaba funcionando. Había pesado 110 libras toda mi vida, así que vivir con 180-185 era una locura para mí”, publicó la famosa tiktokers en su cuenta.

El caso de esta creadora de contenido en Tik Tok se parece al de la también tiktoker estadounidense Hannah Rae Vaden, quien en su cuenta ha dejado ver el resultado que le ha dado este medicamento para perder peso por motivos de salud.

En uno de sus más recientes videos, Hannah muestra su transformación. Pasó de pesar 233 libras a 198,8 con este medicamento para la diabetes.

“Este viaje se realizó de agosto a noviembre. La resistencia a la insulina hizo que la pérdida de peso fuera imposible, independientemente de lo poco que comiera y de lo mucho que hiciera ejercicio”, confiesa la joven en su cuenta de Tik Tok

“Mi médico me recomendó Ozempic, y después de investigar un poco, decidí que valía la pena intentarlo. He perdido 30 libras y todavía voy. Los trastornos metabólicos necesitan tratamiento médico”, escribió

Otro caso similar al de Mighty y Hannah es el de la tiktoker brasileña Jéssica Ribeiro, quien inició este viaje de pérdida de peso con Ozempic en mayo de 2021 con acompañamiento médico.

En uno de sus videos de Tik Tok, Jéssica explica que este tratamiento lo acompañó con un cambio de hábito en su alimentación y vida, y que en 8 meses perdió 30 kilos. Esto, confiesa, le ayudó a recuperar su salud y autoestima.

Con Informaciòn de: UN