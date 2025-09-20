FANB realizó caravana de vehículos militares como propósito de demostrar poderío militar amenazas extranjeras

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) realizó una caravana de vehículos militares en Caracas, movilizando unidades a lo largo de la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, partiendo desde el Paseo Los Próceres. La actividad tuvo como propósito demostrar el poderío militar del país ante posibles amenazas extranjeras.

El vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, lideró la caravana. Durante el evento, Padrino López contrastó la actualidad con la llamada «cuarta República», recordando que en el pasado la FANB se encargaba de reprimir al pueblo. En cambio, afirmó, hoy existe una gran «unión cívico-militar» para defender la nación.

En paralelo, la Milicia Bolivariana pesquera llevó a cabo seis movilizaciones marítimas en las costas de los estados Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Miranda, La Guaira, Sucre y Anzoátegui.

Además, la FANB culminó el viernes una serie de actividades militares en la isla La Orchila, como parte de la operación Caribe Soberano 200. Las maniobras incluyeron el desembarco de tropas, la toma de playas y el avance hacia objetivos designados. En estas acciones participaron también tropas de la Milicia Bolivariana.

Para las operaciones, la FANB estableció tres bases de apoyo de fuego y desplegó una variedad de armamento, incluyendo cañones de 30 mm y 105 mm de vehículos anfibios VN-1 y VN-16; cañones de 20 mm de Urutu EE-11; ametralladoras de 12,7 mm; cañones sin retroceso de 106 mm; RPE Tiuna de 107 mm y obuses de 105 mm del Ejército Bolivariano.

