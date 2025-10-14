FANB realiza despliegue de los Órganos de Defensa Integral en el Estado Nueva Esparta

El cuerpo castrense acentuó que la operación se mantiene activa en las diversas Zonas de Defensa Integral (ZODI) del país en perfecta unión popular-militar-policial.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) realizó a primera hora de este martes la activación y despliegue de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), en el estado Nueva Esparta, como parte de la Operación Independencia 200.

“Desde la Zona de Defensa Integral Nueva Esparta nos encontramos activando la Operación Independencia 200 en resistencia activa y ofensiva permanente”, manifestaron funcionarios de la FANB.

En este sentido, acentuaron que el despliegue se mantiene activo en las diversas Zonas de Defensa Integral (ZODI) del país en perfecta unión popular-militar-policial para la defensa integral del territorio.

Con el despliegue activado en el marco de la Operación Independencia 200, columna vertebral de la estrategia dirigida a resguardar la integridad territorial, en Delta Amacuro, Nueva Esparta y Sucre, el Gobierno nacional reitera su compromiso y demuestra que Venezuela está preparada para enfrentar cualquier escenario ante amenazas externas.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión