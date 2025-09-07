FANB incauta más de 5 kilos de droga escondida en alimento para gatos en el Estado Táchira

La FANB identificó a un sujeto que intentaba ingresar al país con presunta marihuana oculta en un bulto de comida que se encontraba en una carrucha, además, le fue incautado un teléfono celular.

Durante la operación «Escudo Bolivariano» llevada a cabo por efectivos de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) N° 2 Los Andes, en el estado Táchira, incautaron más de 5.8 kilogramos de droga en el Puesto de Atención al Ciudadano del Puente Internacional Simón Bolívar.

Leer También: Detenidos el presunto agresor y la madre de una niña víctima de maltrato en Barquisimeto

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, detalló que durante una inspección a vehículos y personas, se detuvo a un ciudadano que intentaba ingresar la marihuana a territorio nacional. El cargamento se encontraba oculto dentro de un bulto de alimento para gatos que el individuo transportaba en una carrucha. Además, se le incautó un teléfono celular.

Es importante destacar que el «Escudo Bolivariano 2025» no solo es un despliegue militar. Con estas operaciones de defensa, el Gobierno Nacional busca reafirmar su compromiso con la seguridad, estabilidad del país y lucha con el narcotráfico.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión