FANB incauta embarcaciones y motores fuera de borda en el Estado Zulia

La acción formó parte de la Operación Independencia 200 en la que se frustraron intentos de grupos vinculados al narcotráfico de utilizar rutas acuáticas ilegales. También se rescataron 54 ciudadanos que habían naufragado.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó de la incautación de dos embarcaciones y cinco motores fuera de borda durante labores de patrullaje y control en el estado Zulia.

El anuncio fue realizado por el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Zulia, G/D Javier Enrique Magallanes, quien explicó que la acción formó parte de la Operación Independencia 200: Resistencia Activa y Ofensiva Permanente, desplegada en puntos estratégicos de la región.

Magallanes detalló que, en coordinación con la fuerza de tarea conjunta “Cangrejo”, se ejecutaron patrullajes lacustres y acciones de reconocimiento que permitieron frustrar intentos de grupos vinculados al narcotráfico de utilizar rutas acuáticas ilegales.

“Se establecieron medidas de defensa en instalaciones estratégicas, incluyendo el puente General Rafael Urdaneta, y se garantizó la seguridad del tráfico marítimo desde el Golfo de Venezuela hasta el puerto pesquero”, indicó.

Rescate y hallazgos adicionales



Durante la operación también se rescataron 54 ciudadanos que habían naufragado debido a condiciones meteorológicas adversas en la región. Asimismo, fueron localizadas y destruidas prendas de vestir y material explosivo perteneciente a grupos irregulares armados.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes de la FANB para combatir el narcotráfico, resguardar la soberanía y reforzar la seguridad en aguas zulianas.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión