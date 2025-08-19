FANB frustra cinco intentos de instalación de campamentos de narcotráfico en Venezuela

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó sobre la captura de unos sujetos en alta mar a quienes se les decomisó 10 mil litros de gasoil.

“En los últimos días, hemos destruido a lo largo de nuestra frontera más de cinco intentos de armar campamentos, ¡De este lado no lo van a hacer!, nuestras fronteras están resguardadas”, expresó el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, durante una rueda de prensa en la que informó sobre la incautación de un nuevo arsenal terrorista vinculado a sectores de la ultraderecha.

Cabello detalló que, se demostró con hechos la protección que realizan los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la región fronteriza con Colombia.

“Estos hombres y mujeres de nuestras fuerzas policiales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están listos y desplegados a lo largo y ancho de nuestras fronteras”, aseguró.

Asimismo, afirmó que por primera vez medios de comunicación como la agencia EFE difundieron información sobre la captura de unos sujetos en alta mar. «Claro que sí los capturamos y los presentamos, es lo que venimos diciendo; ellos fueron encontrados con un cargamento de combustible, ya que se convierten en estaciones de llenado del narcotráfico».

Resaltó que, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en Nueva Esparta, también decomisó 10 mil litros de gasoil.

Al mismo tiempo, recordó que el presidente Nicolás Maduro enfatizó la activación de la zona binacional, que está comprendida por los estados Zulia, Táchira y el departamento Norte de Santander por parte de Colombia, para ayudar a preservar la paz de ambas naciones.

“Venezuela está lista, el lado venezolano está listo, con una experiencia positiva; lamentablemente, no podemos decir lo mismo del lado colombiano. Sin embargo, señaló que Venezuela está a la orden del Gobierno de Colombia», puntualizó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión