Familiares de pacientes en el HCUAMP deben costear hasta 100 dólares en insumos para operaciones

La atención médica en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP) de Barquisimeto sigue representando un calvario económico para los familiares de los pacientes. El equipo reporteril de Noticias Barquisimeto se trasladó hasta las inmediaciones del centro asistencial y constató que los parientes deben desembolsar un promedio de 100 dólares solo para costear los insumos necesarios para una intervención quirúrgica o tratamiento.

La señora Margarita García, con un familiar intervenido quirúrgicamente de una hernia inguinal desde el pasado lunes, relató su odisea: «Ahorita estoy buscando una faja; en la farmacia que está aquí adentro me dijeron que sale en 45 dólares. Voy a preguntar en las farmacias que están por aquí cerca a ver si está más económica porque ya he gastado mucho, más de 280 dólares, porque me pidieron todos los insumos: gasas, solución fisiológica, para suturar y más».

La misma realidad enfrenta la señora Julia Flores, quien lleva tres días en el hospital: «Estoy comprando unas agujas hipodérmicas, me pidieron 3. Ya ni sé cuánto he gastado, tengo tres días aquí y van más de 120 dólares».

Esther Martínez, quien entraba al hospital con una almohada y una bolsa con dos soluciones fisiológica, corroboró la situación: «Nos pidieron todo para la operación, tiene peritonitis y el promedio de los insumos fueron más de 100 dólares, más todo lo que hemos comprado porque hasta el adhesivo hay que traer».

Costos que varían según la intervención

Las farmacias adyacentes al HCUAMP confirmaron la alta demanda de insumos por parte de los familiares. «Acá llegan muchas personas a pedir presupuestos, como pudieron ver traen una lista con los insumos que van desde guantes, gasas, agujas y solución fisiológica y más. Los presupuestos varían dependiendo de la operación: para cesáreas van entre 40 y 50 dólares, cuando son operaciones en el área del cráneo sí son más costosas, unos 300 dólares o más, y las más comunes entre 100 y 120 dólares», afirmaron los encargados.

El clamor del personal de salud

Una de las enfermeras del hospital, visiblemente indignada por la situación, no dudó en expresar su frustración: «Verdaderamente es inexplicable, ¿cómo va a ser posible que un paciente que viene a buscar salud, lo que encuentra es una larga lista? Acá no hay insumos, nosotros trabajamos con las uñas, no tenemos alcohol, algodón ni inyectadoras. O sea, o se muere el paciente porque no lo operan o se muere del susto al ver los precios».

La enfermera hizo un enérgico llamado a las autoridades de salud del estado: «¿A dónde van esos recursos que supuestamente nos superdotan? Que vengan y se hagan pasar por un paciente para que ellos mismos vean que cuando lleguen allí les van a pedir desde inyectadoras para arriba».

Un problema recurrente en el HCUAMP

La escasez de insumos y la necesidad de que los familiares asuman los costos no son un problema nuevo en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. Reportes de otros medios locales, en el mes de enero de 2025 ya señalaban que familiares de pacientes debían desembolsar hasta 500 dólares en insumos, mientras que otros informes de septiembre de 2024 de Noticias Barquisimeto, daban cuenta de la continuidad del déficit de insumos y medicamentos, a pesar de algunas dotaciones anunciadas por las autoridades.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto