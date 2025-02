Familiares de funcionaria de la PNB exigen justicia tras extraño fallecimiento en Barquisimeto

Este lunes, familiares y amigos de Skarley Vargas, una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que falleció en circunstancias aún no esclarecidas el pasado 29 de octubre, se concentraron a las afueras del Edificio Nacional para exigir justicia. La joven, quien dejó a una hija de apenas cinco años, murió tras un incidente en el que, según la versión oficial, un compañero de labores disparó accidentalmente su arma, impactando en la pierna de Vargas y provocando su desangramiento.

Lorena Durán, madre de Skarley, ha sido la voz más visible en esta lucha por justicia. En declaraciones a los medios, Durán expresó su frustración ante la falta de respuesta por parte de las autoridades: «Lo único que recibimos fue los gastos funerarios; desde entonces no he tenido contacto con ellos«, afirmó. La madre también denunció que no han recibido ningún tipo de apoyo para cuidar a su nieta, quien ahora enfrenta la vida sin su madre. «Mi nieta tiene apenas 5 años y no hemos tenido ni un apoyo para ella«, lamentó.

El funcionario involucrado en el incidente permanece detenido en la sede de la PNB ubicada en Pate Palo. Sin embargo, la familia ha señalado que no han recibido un abordaje integral por parte de la Dirección de la PNB. «Estamos pidiendo respuestas claras y justicia para Skarley«, reiteró Durán.

La concentración frente al Edificio Nacional reunió a decenas de personas que portaban pancartas y exigían una investigación exhaustiva sobre el caso. La familia espera que el Poder Judicial tome cartas en el asunto y se haga justicia por el trágico fallecimiento de Skarley Vargas.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto