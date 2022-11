Falta de educación sexual y altos costos de anticonceptivos aumentan embarazos

En ese sentido, la periodista María Laura Chang, quien participó en la elaboración del informe “Mujeres que resisten: Sobrevivir a una Venezuela en crisis”, dijo que existe una preocupación en relación a la salud sexual y reproductiva en adolescentes y mujeres venezolanas.

“Más del 70% de las consultadas no usa ningún tipo de anticonceptivos, lo que ocasiona embarazos no deseados, que resultan en hijos no deseados que complican a la mujer en su desarrollo”, dijo en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias.

También dijo que, a esta situación se le debe sumar «la poca educación sexual, considerando que en Venezuela no existe un plan integral sobre este tema en las escuelas, por no ser ‘prioritario».

El informe fue publicado por la Red de Mujeres Constructoras de Paz, en donde abordaron a través de la encuesta temas relacionados con sexualidad, violencia de género, acceso a la educación y participación de la mujer en la política.

La encuesta se realizó en los estados Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Distrito Capital, Lara, Mérida, Portuguesa, Sucre y Táchira.

Con Información de: El Informador