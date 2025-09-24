Falso policía usaba códigos QR para estafar con entradas de conciertos en Lara

Tras una serie de denuncias de varias víctimas en el estado Lara sobre la venta de entradas fraudulentas para conciertos, una investigación de la Delegación Municipal San Juan Lara culminó con la detención de Samuel David Silva León, un hombre de 22 años que se hacía pasar por funcionario de la Policía Nacional Bolivariana.

Detalles de la estafa

Samuel David Silva León se aprovechaba de la alta demanda de entradas para eventos locales, ofreciéndolas a precios muy atractivos. Una vez que las víctimas realizaban el pago, les enviaba las entradas en formato digital con un código QR que había sido manipulado mediante una aplicación de ingeniería social.

Al llegar al concierto, las personas descubrían que sus entradas no eran válidas. La investigación reveló que el estafador había logrado obtener más de 3,000 dólares estadounidenses a través de este método y se hacía pasar por Policía para no dejar sospechas.

Más crímenes y arresto

Las pesquisas posteriores indicaron que Samuel también había estafado a personas en otros estados de Venezuela. Para ganarse la confianza de sus víctimas y obtener beneficios, se presentaba como miembro de un cuerpo de seguridad, incluso portando una credencial falsa.

Su detención se llevó a cabo en la avenida Pedro León Torres, parroquia Concepción, municipio Iribarren, en el estado Lara. Una revisión en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol) confirmó que el delincuente tenía antecedentes por usurpación de funciones y estafa. Durante su arresto, se le incautó un teléfono móvil que usaba para alterar los códigos QR.

El detenido y las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.

