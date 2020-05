Fallece por COVID-19 luchador de sumo en Japón. Tras contagiarse de coronavirus, muere el miércoles a los 28 años un luchador del deporte tradicional japonés.

Shobushi, deportista de rango inferior perteneciente a la escudería Takadagawa de Tokio, perece tras por más de un mes contra la enfermedad, anunció la Asociación Nacional de Sumo.

Comenzó a sufrir fiebre el 4 de abril, pero no contactó los servicios de salud porque la línea permanecía ocupada, explicó la Asociación de sumo.

Fue rechazado en varios hospitales, antes de ingresar en un establecimiento de la capital el 8 de abril, cuando comenzaba a escupir sangre, añadió.

Un primer test dio negativo, tras transferirse a otro hospital el 10 de abril para cuidados intensivos, dio positivo en otra prueba.

«No tenemos palabras cuando pensamos en los corazones rotos de los miembros de su familia», declaró Hakkaku, jefe de la Asociación de Sumo.

«Ha tenido que ser muy doloroso luchar contra la enfermedad durante más de un mes, pero como luchador de sumo perseveró y resistió, luchando hasta el final», añadió Hakkaku.

«Le deseamos ahora que descanse en paz», añadió, dando las gracias al personal médico por sus cuidados.

Antes de este fallecimiento se habían dado algunos casos de COVID-19 en los grados inferiores del sumo y en un maestro de escudería.

La Asociación japonesa comunicó a principios de mayo la cancelación de sus torneos, y estudia organizar el siguiente a puerta cerrada, debido al COVID-19.

El mundo del deporte está suspendido debido a la pandemia, que ha dejado en Japón hasta el momento más de 16.700 contagios y 681 muertes.

Los medios locales citaron el fallecimiento del luchador de sumo Kiyotaka Suetake provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

