Martha Beatriz Rodill, destacada licenciada en Comunicación Social, falleció este martes 7 de octubre de 2025 a causa de una complicación de salud tras una larga batalla contra el cáncer.

Leer también: Falleció la periodista venezolana Patricia Fuenmayor tras una larga batalla contra el cáncer



Rodill forjó una trayectoria de más de 30 años en el periodismo, dejando una huella imborrable en quienes compartieron con ella en el periódico El Impulso.

Sin embargo, su carrera trascendió el periodismo escrito, ya que se destacó como docente universitaria, locutora, productora de radio y televisión, poeta, músico, cantautora e investigadora social. Su legado más significativo reside en su compromiso con el arte del conocimiento pleno, dedicando su vida a informar, educar y enriquecer a quienes la siguieron.

Fallece Martha Beatriz Rodill, la multifacética comunicadora y periodista larense

La valiente lucha contra una dura enfermedad

La batalla de Martha Beatriz contra el cáncer comenzó en 2012 con el diagnóstico de un tumor neuroendocrino, una prueba que superó en esa ocasión con una admirable fuerza y valentía. Lamentablemente, la enfermedad regresó. El pasado 25 de septiembre, recibió la noticia de una recaída con metástasis en el hígado, un giro inesperado que finalmente condujo a su deceso.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB