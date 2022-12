Fallece la reconocida actriz Kirstie Alley de «Mira quién habla»

La artista, reconocida por sus roles protagónicos en la saga de películas Look Who’s Talking («Mira quién habla») y las series Cheers y Veronica’s Closet, había descubierto recientemente que tenía cáncer, dijeron sus hijos, True y Lillie Parker, en un comunicado difundido en la cuenta de Twitter de su madre.



«Nos entristece decirles que nuestra increíble, brava y amorosa madre ha muerto», escribieron.



«El entusiasmo y la pasión de nuestra madre por la vida, sus hijos, nietos y sus muchos animales, sin mencionar su eterna alegría de crear, no tenían parangón y nos dejan inspirados para vivir la vida al máximo tal como ella lo hizo.

«Tan icónica como fue en la pantalla, fue una madre y abuela aún más increíble», agregaron.

La familia no especificó qué tipo de cáncer tenía la actriz, nacida en Wichita, Kansas.



«Estaba acompañada por su familia más cercana y peleó con gran fuerza, déjandonos con la certeza de su interminable alegría de vivir y las aventuras que están por venir», expresaron.

El éxito de Cheers



Alley alcanzó la máxima popularidad por su destacado papel como Rebecca Howe en Cheers, una sitcom de la cadena estadounidense NBC que estuvo al aire entre 1987 y 1993.



La actriz recibió un premio Emmy y un Globo de Oro por interpretar a ese personaje en 1991.



Además de su papel protagónico en Cheers, Alley apareció en varias películas durante las décadas de 1980 y 1990.



Estas incluyeron la exitosa trilogía «Mira quién habla» (1989), «Mira quién habla también» (1990) y «Mira quién habla ahora» (1993), coprotagonizadas con John Travolta.

También fue parte de «Star Trek II: la ira de Khan» (1982), «Diversión en el colegio de verano» (1987), Sibling Rivalry (1990), It Takes Two (1995), «En la riqueza y en la pobreza» (1997) y «Muérete, bonita» (1999).



Ganó su segundo premio Emmy en 1994 por el telefilme David’s Mother y recibió otra nominación al Emmy en 1997 por su trabajo en la serie dramática sobre crímenes «El último Don».



John Travolta se despidió de ella con unas palabras en Instagram.



«Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido», escribió el actor de 68 años.



«Te quiero, Kirstie. Sé que nos volveremos a ver», agregó.

Con Información de: Globovision