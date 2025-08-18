Fallece Julio César León a los 100 años, pionero del ciclismo olímpico Venezolano

El trujillano parte a los 100 años y es recordado como el primer criollo en ir a unos JJ.OO.

Este domingo falleció a los 100 años el ciclista trujillano, Julio César León, pionero del ciclismo olímpico venezolano y quien fuera el primer atleta nacido en el país en participar en unos Juegos Olímpicos; cuando pedaleó en la justa de Londres 1948.

Leer También: Fallece prospecto del béisbol Dominicano Gustavo Talmaré a los 14 años de edad

Su muerte fue confirmada por la Fundación Glorias Deportivas de Venezuela, que rindió homenaje a esta leyenda del deporte nacional. León nació el 2 de febrero de 1925 y dejó una huella imborrable en el ciclismo criollo tras su participación histórica en esa cita ecunémica deportiva.

Después de retirarse profesionalmente, se dedicó a promover el ciclismo entre jóvenes en Venezuela. En 2020, el gobierno venezolano le otorgó la Orden al Mérito Deportivo en reconocimiento a su contribución al deporte nacional.

Desde muy joven mostró una gran pasión y talento para el ciclismo, comenzando su carrera a los 18 años. Ganó campeonatos nacionales consecutivamente entre 1940 y 1942, además de destacar en competencias internacionales.

Fue un corredor versátil y exitoso tanto en pruebas de velocidad como de ruta, ganando múltiples carreras a nivel nacional y sudamericano, ganándose el respeto y reconocimiento dentro y fuera de Venezuela.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder