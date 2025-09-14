Fallece Erick Castillo entrenador de béisbol menor de la escuela EC9 en accidente de moto en la Ribereña de Barquisimeto

Barquisimeto se viste de luto con la trágica noticia del fallecimiento de Erick Castillo, un reconocido y querido entrenador de la Escuela de Béisbol Menor EC9. El suceso ocurrió la tarde de este domingo en la Ribereña de Barquisimeto, dejando un profundo dolor en la comunidad deportiva de la región.

​Según los reportes, Castillo sufrió un fatal accidente en su motocicleta mientras transitaba por el Distribuidor Jirahara. Al parecer, la moto derrapó en la vía, lo que provocó que el entrenador cayera unos 20 metros al vacío tras chocar contra un muro. A pesar de la rápida intervención de los equipos de emergencia y el traslado inmediato al Hospital Antonio María Pineda, Erick Castillo no logró sobrevivir a las graves heridas.

​Erick Castillo era una figura fundamental en el desarrollo del béisbol menor en la región. Fundador de la Escuela EC9, era conocido por su dedicación y por ser un mentor para muchos jóvenes entrenadores que hoy forman parte de la movida beisbolera en Barquisimeto. Su inesperada partida deja un vacío inmenso en el deporte larense.

Desde el equipo de Noticias Barquisimeto, hacemos un llamado a la conciencia y la prudencia a todos los conductores. Este lamentable hecho nos recuerda la importancia de manejar con precaución y respetar los límites de velocidad para evitar más tragedias en nuestras vías.

Hender «Vivo» González