Fallece el Maestro cocuyero de Bobare Dolores Giménez a sus 87 años de edad

El maestro cocuyero, Patrimonio cultural del estado Lara, por su producción tradicional y artesanal del cocuy larense Dolores Giménez falleció a sus 87 años de edad, este sábado 19 de noviembre en horas de la tarde, en su pueblo natal.

Reconocido por todo el estado Lara y Falcón por su lucha para la producción de agave que se cultivan en las montañas semiáridas de Bobare, Municipio Iribarren, se enfrentó ante diferentes dificultades para mantener vivo la producción del cocuy destacando en vida que su “Cocuy no tiene nada que envidiar al tequila Mexicano”

Luchó por defender los cultivos de agave desde la época precolombina

Giménez forjó su maestría cocuyera desde los siete años, cuando se producían unas pocas “garrafitas bien escondidas”. “Si la guardia lo agarraba a uno con cocuy lo ponía preso o le volvían pedazos la culebra (tubo de destilado)”, rememoró en una oportunidad para medios de comunicación en su modesto alambique.

Desde entonces este hombre dicharachero, con 25 hijos y más 103 nietos, depuró el proceso y alegra los ratos de ocio de paisanos.

El legado de este digno representante del patrimonio cultural larense permanecerá por muchos años, hoy en día su familia se dedica a continuar los sueños de Dolores. “La humildad, el trabajo y el desempeño de mi padre permanecerá latente entre nosotros nunca olvidaremos mus sabias palabras, No me interesa volverme rico con el cocuy, sacar cocuy bueno, si me gusta, que usted se eche un trago conmigo y yo con usted.”

Zuleydy Márquez Noticias Barquisimeto