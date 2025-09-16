Fallece el legendario actor y cineasta Estadounidense Robert Redford a los 89 años

Originario de Santa Mónica, California, se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del séptimo arte estadounidense y global.

El legendario actor y director cinematográfico Robert Redford murió este martes a la edad de 89 años en su vivienda ubicada en el estado de Utah.

De acuerdo con su representante, Cindi Berger, directora ejecutiva de la empresa de relaciones públicas Rogers & Cowan PMK, el artista falleció durante la madrugada por causas naturales, mientras dormía en su propiedad en las afueras de la ciudad de Provo.

“Robert Redford partió el 16 de septiembre de 2025 en su hogar en Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos”, expresó Berger. “Lo echaremos mucho de menos. La familia solicita privacidad”, agregó.

El actor, originario de Santa Mónica, California, donde nació en 1936, se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del séptimo arte estadounidense y ejerció una gran influencia en la industria hollywoodense, no solo con su trabajo frente y detrás de las cámaras, sino también como impulsor del cine independiente a través de la fundación del Festival de Sundance.

Fue galardonado con un premio de la Academia en 1980 en la categoría de mejor director por la cinta ‘Gente común’ (‘Ordinary People’), la cual obtuvo seis nominaciones, y fue aspirante al prestigioso galardón en múltiples oportunidades.

A lo largo de su extensa trayectoria, encabezó el reparto de numerosos filmes aclamados, entre los que destacan ‘Dos hombres y un destino’ (1969), ‘El golpe’ (1973), ‘El gran Gatsby’ (1974), ‘Todos los hombres del presidente’ (1976) –que trata el escándalo Watergate–, ‘Descalzos por el parque’ (1967), compartiendo créditos con Jane Fonda, y ‘Memorias de África’ (1985), junto a Meryl Streep.

Redford también será recordado por su inquebrantable compromiso con la conservación del planeta. El actor, participó en una audiencia de las Naciones Unidas dedicada al calentamiento global, donde se definió como “un actor de profesión, pero un activista por naturaleza”.

A pesar de pertenecer a la élite del cine comercial, Redford fue un constante defensor de las producciones alternativas. Creó el afamado Festival de Cine de Sundance, que tiene lugar cada invierno en Utah.

En 2018, comunicó su decisión de retirarse. “Llevo haciéndolo desde los 21 años… ya es suficiente”, declaró en aquella ocasión.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur