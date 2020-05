Fallece el ex-número uno mundial de tenis Ashley Cooper. El ganador de cuatro torneos del Grand Slam en los 50´s, murió a los 83 años.

El anuncio de su fallecimiento fue comunicado este viernes 22 de mayo por la Federación Australiana de Tenis.

«Le recordaremos como un gigante de nuestro deporte, un jugador brillante y un administrador de una gran finura», explicó Tennis Australia.

«Ashley era el más humilde de los campeones, alguien que amaba a su familia por encima de todo», señaló Craig Tiley, patrón de Tennis Australia.

Cooper ganó tres torneos del Grand Slam en categoría individual en 1958 (Abierto de Australia, Wimbledon, Abierto de Estados Unidos). Antes había conquistado el Abierto de Australia en 1957.

A su palmarés añadió cuatro títulos del Grand Slam en dobles, dos de ellos en Roland Garros (1957, 1958).

Fallece el ex-número uno mundial de tenis Ashley Cooper. El tenista logró un total de 27 títulos y fue campeón una vez en la Copa Davis, en el año 1957.

«Era un campeón fantástico, en las pistas y fuera de ellas. ¡Y qué revés!», escribió en Twitter su legendario compatriota Rod Laver.

So sad to hear of Ashley’s passing. He was a wonderful champion, on and off the court. And what a backhand! So many cherished memories. Farewell my friend. My thoughts are with Ashley’s wife, Helen, and his family. https://t.co/HeKYuOFINm