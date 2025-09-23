Fallece Buddy Bailey a los 68 años, estratega de la dinastía de los Tigres de Aragua con seis títulos en la LVBP y uno en la Serie del Caribe

Bailey guió a los Tigres de Aragua a ganar seis títulos de la LVBP y uno de Serie del Caribe en nueve años.

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se tiñe de luto este martes. Welby Sheldon «Buddy» Bailey; el histórico manager de la Dinastía de los Tigres de Aragua de la década de los 2000s, ha fallecido a la edad de 68 años.

Bailey fue contratado por primera a los Tigres para la temporada 2002-03 que no se pudo concluir por el paro petrolero en el país. Más adelante, ganó su primer título en la 2003-04, dando inicio a la Dinastía más importante en la historia del beisbol venezolano.

El nativo de Norristown, Pennsylvania, llegó a siete finales y ganó cinco campeonatos, incluyendo tres de manera seguida (05-06, 07-08 y 08-09). Los Tigres fueron apenas el segundo equipo en lograr dicha hazaña. El otro fue Leones del Caracas (79-80, 80-81 y 81-82) con Felipe Rojas Alou como manager en esa primera campaña y Alfonso «Chico» Carrasquel.

Después, en la zafra 2011-12, obtendría uno más, en seis juegos ante Tiburones de La Guaira; el cual sería sin saberlo, el último de su legndaria carrera como manager en Venezuela.

Una carrera legendaria en la LVBP

Buddy Bailey siempre ha sido y será recordado como un manager que no le temblaba el pulso para cambiar lanzadores y confiar en su bullpen; haciendo uso de los ya extintos pitchers situacionales. Esa fue la fórmula que lo llevó al éxito y que es parte del ADN del buen manejo de un bullpen.

Cuando regresó hace par de temporadas con los Tigres, Bailey llegó a 478 victorias como manager en Venezuela, convirtiéndose en ese entonces en el manager más ganador de la LVBP, superando las 475 de Phil Regan.

Incluso, en diciembre de esa temporada 2023-24 se convirtió en el primer estratega en alcanzar los 500 lauros, una guinda más para lo que fue un paso lleno de éxito y gloria en la LVBP.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder