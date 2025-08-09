Fallece a los 97 años el astronauta James Lovell, comandante del Apolo 13 que pronunció la célebre frase «Houston, tenemos un problema»

Aunque nunca pudo pisar la Luna, Lovell fue una de las personas que más viajó al espacio en los primeros años de la NASA, acumulando más de 715 horas, según datos de la agencia.

El astronauta estadounidense James Lovell, quien lideró el impresionante plan de rescate del Apolo 13 y pronunció la célebre frase «Houston, tenemos un problema», murió este jueves a los 97 años.

Leer También: El presidente de Colombia Gustavo Petro asegura que Nicolás Maduro ha ayudado a derrotar el narcotráfico en la frontera con decisión

En abril de 1970, estuvo a cargo del rescate de la fallida misión lunar del Apolo 13, logrando poner de regreso a la tripulación a la Tierra después de 4 días de lucha. Aunque nunca pudo pisar la Luna, Lovell fue una de las personas que más viajó al espacio en los primeros años de la NASA, acumulando más de 715 horas, según datos de la agencia.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión