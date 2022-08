Fallece a los 81 años Wolfgang Petersen, director de ‘La historia interminable’ y ‘Troya’￼

El pasado 12 de agosto, el reconocido cineasta Wolfgang Petersen, falleció por complicaciones derivadas de un cáncer de páncreas a sus 81 años.

Medios especializados en el séptimo arte confirmaron la noticia este lunes y reseñaron que el director de «Troya» y «La Historia sin fin» murió en su residencia ubicada en Brentwood (EEUU).

Petersen, se convirtió en uno de los directores más importantes de Hollywood y admirado por emblemáticas figuras como Clint Eastwood, Harrison Ford y Brad Pitt.

Su carrera como cineasta inició en los años 70, para dirigir «One or the Other of Us» (1974) y «Die Konsequenz» (1977).

Su salto a la fama llegó en los años 80, con el largometraje «Das Boot», nominado a 6 premios Oscars, incluidas las categorías a mejor dirección y guion adaptado.

Un nuevo éxito para su filmografía llegaría en el 2004, para dirigir la adaptación de «La Ilíada» de Homero con el largometraje «Troya». Un film que alcanzó 11 nominaciones para los primeros de La Academia y triunfando en dos categorías.

Tras el éxito obtenido con esta producción, su carrera sufrió un declive en 2006 cuando el largometraje «La Aventura del Poseidón” fue considerada como uno de los mayores fracasos en taquillas.

En 2016 inició labores como asesor para la película «Batman vs. Superman”, trabajos que no llegaron a concretarse.

Con información de: VN