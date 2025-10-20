¿Falla mecánica o negligencia, la causa de accidentes del transporte público en Lara?

Un preocupante aumento de accidentes de tránsito ha golpeado Iribarren (Barquisimeto) y Palavecino (Cabudare) en los últimos dos meses. Estos siniestros, a menudo atribuidos a fallas mecánicas previsibles, han visto una recurrente participación de unidades de transporte público.

La alarma por los siniestros viales en la conurbación Iribarren-Palavecino, se ha disparado. En los últimos dos meses, la región ha experimentado un alarmante aumento en los accidentes de tránsito, muchos de los cuales han sido atribuidos a fallas mecánicas que eran completamente previsibles. Según cifras oficiales y las investigaciones realizadas por Noticias Barquisimeto, esta problemática ha resultado en más de 30 graves incidentes viales en diferentes puntos neurálgicos.

Lo preocupante de esta oleada de siniestros viales, es la desproporcionada participación de las unidades de transporte público. Si bien la totalidad de los 30 accidentes representan una crisis de seguridad vial, los desenlaces más trágicos y sensibles a la opinión pública han involucrado directamente a estas unidades. Esto intensifica la sospecha de que la «falla mecánica» es una excusa recurrente que oculta la falta de mantenimiento riguroso y la negligencia operativa en un sector clave para la movilidad urbana.

Imprudencia

La negligencia al volante y la imprudencia han cobrado vidas. Destaca el trágico suceso en la Av. Florencio Jiménez, donde una pasajera que viajaba como copiloto falleció. El hecho se produjo cuando la unidad de transporte, según demuestran los videos de seguridad, iba a exceso de velocidad e intentó sobrepasar a otro vehículo, confirmando que la causa fue la conducta temeraria del conductor.



María Gabriela Pérez no se contuvo en su denuncia: «Para librarse de responsabilidades, siempre se escudan en las ‘fallas mecánicas’. Pero la verdad es otra: vienen a exceso de velocidad, compitiendo, se apoderan de los dos canales o casi se montan en las aceras. Vienen volando, con la música a todo volumen. Son unos indolentes; no les importa nada. Esos choferes de busetas se creen la ley». Con un dolor palpable, finalizó: «Ella era una amiga, trabajadora y muy servicial» en el caso de la señora arrollada en el oeste de la ciudad.

Estos se suman a eventos recientes como el ocurrido en el Vertedero de Pavia, que dejó varios heridos de gravedad, y el trágico suceso en el Municipio Palavecino con un fallecido.

¿Falla mecánica en el transporte público?

¿Es el alto Costo de repuestos causa o pretexto de los accidentes en Lara?

Perder el control del vehículo de forma inesperada es aterrador y potencialmente mortal. Aunque las fallas mecánicas son una realidad, la controversia surge cuando los transportistas y dueños de flotas se excusan con que los repuestos están muy caros para justificar el bajo o nulo mantenimiento de las unidades.

Esta falta de inversión, supuestamente forzada por la economía, se traduce directamente en los siniestros viales que, convenientemente, son reportados como simples «fallas mecánicas».

La fundadora de asotránsito, Liliana Romero, valida esta preocupación al afirmar que la falta de mantenimiento y el exceso de velocidad inciden directamente en la siniestralidad vial:

«Los accidentes de tránsito con carga pesada y vehículos de transporte público van a incrementar; porque hay una flota de vieja data que deberían ser reemplazados. Otra cosa que se les suma, es que no se les está haciendo el mantenimiento correcto. La mayoría de los accidentes son por exceso de velocidad», aseveró.

Anatomía de la falla mecánica: Puntos críticos y señales de alerta

Una falla mecánica puede ocurrir en cualquier momento y sus consecuencias son devastadoras. Para los conductores y las autoridades, es crucial identificar los sistemas más vulnerables por el desuso o el mal estado.

Sistema Afectado Descripción y Consecuencias Señales de Alerta Frenos Críticos para la seguridad. Fallas por líquido bajo, discos o pastillas desgastadas. Pedal bajo o esponjoso, ruidos al frenar, fugas de líquido en discos o tambores. Neumáticos Vitales para la movilidad y el agarre a la calzada. Fallas por explosión, desgaste excesivo o baja presión. Desgaste irregular, grietas visibles, pérdida constante de presión. Dirección Controla la maniobrabilidad y trayectoria del vehículo. Dirección dura al curvar, ruidos extraños al girar, fugas de aceite hidráulico. Luces Esenciales para la visibilidad y señalización, especialmente de noche. Bombilla o fusible quemado, problemas en el sistema eléctrico. Sistema Eléctrico A cargo de iluminación, señalización, arranque y carga. Un fallo puede detener el vehículo o comprometer las luces. Fallas intermitentes en luces o tablero, dificultad para encender el motor.

IV. La Vía Legal: Determinar la responsabilidad

Cuando un accidente es causado por una falla mecánica, la pregunta de la responsabilidad no es sencilla.

Si usted ha resultado gravemente herido, es imperativo contratar a un abogado para determinar la parte responsable. Existen múltiples posibilidades (desde la empresa de transporte, hasta el taller de mantenimiento).

Como en cualquier accidente vehicular, presentar un reclamo exitoso requiere una investigación rápida y exhaustiva de todas las pruebas para señalar a la compañía o persona culpable de la negligencia.

Oleada de accidentes fatales en Barquisimeto y Cabudare

La conurbación Iribarren-Palavecino ha registrado un alarmante aumento de accidentes viales, atribuidos a fallas mecánicas que, a menudo, son previsibles y resultan fatales, como el caso de la señora de cuatro hijos en la Av. Florencio Jiménez, en el que una unidad del transporte público fue investigada por la Fiscalía del Ministerio Público.

La reciente y preocupante oleada de más de 30 accidentes viales en Barquisimeto y Cabudare en los últimos dos meses, muchos de ellos fatales, plantea una dicotomía crítica: ¿son fallas mecánicas imprevisibles o una negligencia sistemática? La evidencia y las voces expertas, como la fundadora de Asotránsito, apuntan a que las «fallas mecánicas» son frecuentemente un eufemismo que esconde la falta de mantenimiento esencial en flotas de vehículos de vieja data.

Finalmente, el artículo subraya que ante un siniestro por fallas críticas (frenos, neumáticos o dirección), la determinación de la responsabilidad legal requiere una investigación exhaustiva

