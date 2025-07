Fabricante de armas israelí Rafael usa el indignante vídeo del asesinato de un gazatí para promocionar drones

El indignante vídeo fue publicado en la cuenta de X de la empresa estatal israelí.

El fabricante de armas estatal israelí Rafael Advanced Defense Systems publicó en sus redes sociales las imágenes del asesinato de un ciudadano palestino desarmado en la Franja de Gaza para promocionar las ventajas de uno de sus drones de combate, el Spike Firefly.

El vídeo fue publicado en la plataforma X, y muestra el momento en que uno de estos drones ataca y mata a un gazatí que caminaba por las calles destruidas de Gaza, mientras se observan los edificios dañados por los bombardeos.

«Conmemoramos dos años desde que SPIKE FIREFLY se desplegó operativamente por primera vez, marcando el comienzo de una nueva era de precisión para las fuerzas de combate táctico», indica el mensaje que acompaña las terribles imágenes, como prueba de que la maquinaria armamentística israelí exhibe sus crímenes a todo el mundo, sin que el peso de la justicia internacional actúe ante estas violaciones de los derechos humanos.

El analista de código abierto Anno Nemo informó al periódico Middle Eye East que geolocalizó las imágenes en el área de Al-Tawam, en la zona norte de la Franja de Gaza, e indicó que el vídeo parece haber sido captado antes de diciembre de 2024.

Spike Firefly es una munición merodeadora, un dron que busca, identifica y ataca objetivos con cargas explosivas de gran potencia y de forma quirúrgica. El modelo pertenece a la familia de misiles SPIKE, que la empresa Rafael exporta a decenas de países, lo que resulta en miles de millones de dólares recaudados en Europa, Asia y Oriente Medio, con armas probadas sobre los cuerpos de miles de gazatíes civiles.

Mientras el complejo militar-industrial de Israel se beneficia de los crímenes contra los palestinos, ampliamente documentados y expuestos a la comunidad internacional que observa y no toma acciones legales, e incluso posteado y glorificado por los propios soldados israelíes y la publicidad armamentística; el número de palestinos asesinados en Gaza, según registros del Ministerio de Sanidad de la Franja, asciende a 58.026, mientras los heridos suman 138.520, números que no incluyen miles de cadáveres que no han podido ser rescatados de los escombros.

Entre los países que se benefician de esta máquina de guerra israelí (financiada por el Gobierno de los Estados Unidos), están Grecia, Finlandia, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, República Checa, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Tailandia, Azerbaiyán, Singapur, Vietnam, Marruecos, según reporta el medio palestino Quds, todos países que han comprado armas y tecnología militar israelí, haciendo caso omiso del genocidio que este Estado lleva a cabo en territorios palestinos ocupados.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur