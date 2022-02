F1: Red Bull RB18, el coche de 2022 con unas líneas más que impactantes

Es bastante fiel al modelo de la FIA, pero impresiones de morro a zaga.

Red Bull ha presentado hoy el nuevo RB19, el coche con el que defenderá la corona de Max Verstappen conseguida el año pasado en Abu Dabi. Junto al holandés, Checo Pérez estará por segundo año en las filas de la escudería de Milton Keynes, tras su aportación decisiva luchando contra Lewis Hamilton en muchas de las carreras de 2021, con actuaciones clave que contribuyeron al éxito del holandés.

Había mucha expectación por ver la interpretación que ha hecho el equipo de diseño comandado por Adrian Newey, el gran gurú de la aerodinámica en la F1, y el monoplaza no defrauda en absoluto.

Pontones prolongados hacia atrás

A primera vista destaca por sus amplios y longilíneos pontones, muy diferentes a los vistos en el Haas VF-22. En lugar de recogerse de forma abrupta después de los radiadores, se ha optado por un diseño que se prolonga de forma suave hacia la zaga, lo que en principio supone que el canal que hay bajo el suelo (las nuevas cajas de efecto suelo) también hacen lo propio, tratando de maximizar la influencia de ese punto que es la clave del reglamento de 2022.

Los pontones son lineales, en una de orientaciones con la que se ha especulado en las últimas semanas. Es una ruptura total con los últimos años para Red Bull. En realidad, es muy parecido al modelo concepto de la FIA en muchos aspectos.

Morro largo y anclado al ala delantera

Destaca una nariz extremadamente larga, mucho más que la del Haas y sin pilares de anclaje al alerón delantero, sino pegado literalmente a los tres planos, que salen de los laterales.

Laterales bajos y descolgados

En la toma frontal se aprecian los pontones bajos, casi descolgados de la cabina del piloto y la gran anchura de las bocas de aire para los radiadores. Recuerda a coches más antiguos, de hace una década en este sentido. La limpieza y belleza son evidentes sin toda la ‘ferreteria’ de los ‘bargeboards’ que desaparece en la zona media.

Se sigue apostando por las suspensiones delanteras ‘push rod’ y no por el ‘pull’. La distancia entre los triángulos, como en el Haas es muy pequeña, por la prohibición de los extensores para el elemento superior.

La entrada del suelo, tapada

En las imágenes se han cuidado mucho de no mostrar las cajas laterales de inicio del suelo, aunque en esta toma de detalles se aprecian los nuevos ‘endplates’ del ala delantera, los nuevo deflectores superiores en cada neumático frontal o el corte hacia atrás de la entrada de los pontones, muy distintos al Haas y más en la línea del modelo de la F1 (Silverstone 2021).

También destaca la toma de admisión sobre la cabeza del piloto, de forma pentagonal y extremadamente estrecha y larga, hueca por debajo. Es el inicio de una nueva era, con todo por verse y verse en pista.

Ala trasera curva y nuevo difusor

Otros detalles interesantes son los elementos de la zaga, impuestos por el nuevo reglamento FIA. El ala trasera de ‘endplates’ curvos y con los planos en forma de cuchara son impresionantes.

También destaca el nuevo difusor, más estrecho, pero mucho más alto, que tiene la finalidad de limitar al aire turbulento que llega al coche perseguidor, con el fin de facilitar los adelantamientos. El detalle del nuevo escape y de los ‘gurney flaps’ a los lados del mismo, también se pueden ver al aclarar la foto. Cada milímetro del coche, como siempre en el caso de Newey y Red Bull, está cuidado al extremo.

¿Un modelo inicial?

«La presentación es importante para los aficionados y patrocinadores, pero no mostrará ningún detalle especial sobre el coche», comentaba hace días Helmut Marko, que se refería a los detalles técnicos sensibles a la copia por parte de la competencia, como el suelo o el difusor trasero. Las líneas maestras del coche, esas que no cambiarán en todo el año en cuanto al concepto, son muy visibles en estas imágenes.

«El coche nuevo sólo estará listo poco antes del comienzo de las pruebas en Barcelona el 23 de febrero. A partir de entonces, se desarrollará aún más y recibirá otra actualización para la primera prueba de la temporada el 20 de marzo en Bahréin», sostiene el asesor ejecutivo del equipo austriaco.

Motor Honda hasta 2025

Aunque Honda en principio anunció su marcha a final de 2021 y se dijo que la nueva planta de Red Bull Powertrains se encargaría de la fabricación de los nuevos propulsores, a finales de enero hubo un cambio de planes, por el que los motores seguirán siendo construidos en Sakura (Japón) hasta 2025, en un nuevo acuerdo de desarrollo que incluye la adaptación al nuevo 10% de biocombustible (E10). Esto que garantiza Red Bull seguirá contando con uno de las mejores unidades de potencia de la parrilla, capaz como ha sido de desbancar al invencible Mercedes Híbrido desde 2014.

Max Verstappen: «Me siento recargado y listo para volver a pilotar. Me siento bien y es importante que te prepares físicamente de la mejor manera posible, especialmente cuando las cosas están cambiando con la reorganización de las regulaciones. En términos del coche, no sabemos qué esperar del todo, así que estoy emocionado de ver cómo se comporta en la pista por primera vez. Necesitaremos algo de tiempo para acostumbrarnos al coche, no es como si simplemente te subieras y es una actualización del año pasado. El resto es bastante sencillo, no siento ninguna presión extra esta temporada, simplemente haré lo que hago todo el tiempo porque no creo que haya ninguna razón para ser diferente. Ahora no puedo esperar ese primer momento cuando salga del pitlane con el RB18».

Sergio Pérez: «Estoy muy emocionado de comenzar la nueva temporada y no puedo esperar para estar en camino con el nuevo RB18. Todos nosotros en la parrilla comenzamos desde cero esta temporada, por lo que será un año emocionante. El año pasado, lo dimos todo hasta la última vuelta y estamos listos para hacer lo mismo en 2022. Se dice que las nuevas regulaciones mejorarán la competencia en la pista, así que espero que nosotros, como pilotos, podamos competir más, carrera. más y se siguen más de cerca. Habrá muchas cosas que debemos aprender y adaptarnos, pero estas nuevas normas están establecidas para hacer que todo sea muy interesante».

Christian Horner: «Con los nuevos cambios en el reglamento de este año, toda la filosofía ha cambiado con respecto al año pasado, lo que significa que cada componente es diferente al del año pasado. Es una hoja de papel limpia para cada equipo. Para cuando lleguemos a la primera carrera, el RB18 no se parecerá mucho a lo que es hoy. La evolución será muy rápida a medida que avancemos en la temporada. Es una curva de aprendizaje empinada para todos y es una carrera de desarrollo entre la primera carrera y la última carrera. Creemos que tenemos un buen coche para 2022, el RB18 está cobrando vida y verlo hoy es fantástico. Ha sido un gran esfuerzo del equipo y tengo muchas ganas de verlo en la pista. Planeamos construir en 2021, tenemos el número uno en el coche este año y ahora el desafío es mantenerlo y defender ese título con Max».

Marca