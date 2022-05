F1 GP España: El piloto de Alpine Fernando Alonso estalla contra la FIA

«Fueron incompetentes», apuntó Fernando Alonso en la rueda de prensa del GP de España, criticando que le sancionaran por segunda vez en Miami sin pruebas y sin ver que había levantado el pie del acelerador para devolver el crono que había ganado cortando una curva.

«Esa falta de profesionalidad no puede darse en la F1», expresó el ovetense.

Fernando Alonso se mostró contrario a la actuación de la FIA en el pasado GP de Miami. El asturiano fue sancionado en dos ocasiones y por ello se quedó sin puntos. Aceptó la primera de las penalizaciones al final de aquella carrera por su toque a Gasly y asumió su culpa. Pero no pudo dar su opinión de la otra penalización de 5 segundos que le sacaría del Top-10 por saltarse una curva, algo por lo que Fernando definió como una decisión fruto de «la incompetencia» de los comisarios y por su «falta de profesionalidad». El piloto también se quejó de que no actuaran para añadir barreras TecPro en la curva 14 de Miami después de los fuertes golpes que sufrieron contra el muro Esteban Ocon y Carlos Sainz y tras sus reiteradas peticiones de mejorar ese punto.

Centrándonos en la segunda sanción de cinco segundos, Fernando explicó que FIA consideró que había ganado tiempo al saltarse una de las curvas, basándose en el tiempo que Fernando había marcado n ese microsector, pero sin tener en cuenta, según el piloto, que había devuelto el tiempo ganado en los sectores restantes. Fernando dijo que la FIA tomó la decisión sin pedir pruebas a Alpine para defenderse y apunó que algo así no puede repetirse en una competición como la F1: «No puede darse esa falta de profesionalidad en un deporte así».

“Fue injusto. Fue por la incompetencia de los comisarios. No fueron muy profesionales en Miami. Corté una curva y devolví el tiempo en la vuelta. Obviamente en ese sector después de la curva pinté de color rosa el sector. Después de la carrera les fuimos con las pruebas y la telemetría para mostrar que devolví el tiempo, pero en ese momento ya no sabían cómo anular la penalización. Tenemos que asegurarnos de que no vuelva a suceder. Fue muy malo. Honestamente… es ya pasado, es algo que en la F1 no debería pasar una falta de profesionalidad así”, apuntó el asturiano, quien dijo claramente que no ha visto ninguna mejora con la nueva organización de dirección de carrera que se ha estrenado este curso.

¿Si he visto una mejora ? No. Hay varias cosas que prueban que tenemos aún que mejorar mucho. Necesitamos algunas normas. No creo que las reglas estén en su sitio por el momento. Aquí tenemos a (Eduardo) Freitas (director de carrera), tiene mucho más experiencia con WEC y otras categorías top y creo que puede mejorar las cosas. Como el accidente que tuvimos en Miami, con Carlos Y Esteban. Nadie hizo nada», expresó el ovetense.

CORRER EN CASA

«Es muy especial correr en casa. Me siento con suerte y privilegiado por ello porque hay otros pilotos que no pueden sentir esto. Será un domingo especial”.

SOBRE UN FUTURO REGRESO A LA INDY500

“Ya lo veré. Hay muchas preguntas sobre lo que haré dentro de 3 o 4 años. Mi mente está completamente enfocada en correr en F1. Quiero competir aquí por más años. No pudo decir ni sí ni no a la Indy500. Pero lo que estoy seguro es que ahora no está en mi cabeza. Esa probablemente sea la respuesta”.

Mundo Deportivo