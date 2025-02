F1: El tricampeón mundial Jackie Stewart no ve muy claro lo de Lewis Hamilton en Ferrari

«Me sorprendió que tomase la decisión de ir allí», señala Jackie Stewart.

Ya dentro de la semana de las presentaciones en la F1, hay verdadera expectación por ver el nuevo Ferrari SF-25, el primero de Lewis Hamilton con la Scuderia. Las primeras imágenes se verán mañana martes por la noche, justo después de la Gala F175 que tendrá lugar en el O2 de Londres, donde todas las escuadras mostrarán sus decoraciones de 2025.

En Gran Bretaña hay auténtica fiebre por la nueva aventura del heptacampeón, que busca el octavo vestido de rojo, después de tres años de haber estado lejos de poder luchar por la corona con Mercedes. Pero hay quien se muestra bastante tibio, por no decir escéptico, sobre cómo le saldrá la apuesta

Es el caso del tres veces campeón del mundo, Jackie Stewart, quien en primer lugar dice estar «sorprendido» por la decisión de Hamilton de llegar a Ferrari con 40 años.

«Tiene más experiencia que el año pasado y los años anteriores, conoce muy bien el negocio», ha declarado Stewart en ‘Sky Sports F1’. «Ferrari es el nombre más importante del mundo del motor. Si fueras a un guerrero Masai en medio de África y le dijeras: ‘¿Sabes algo sobre Ferrari?’, te diría que sí», desliza el escocés, insinuando que hay más de publicitario en el el fichaje que de deportivo.

«En el caso Lewis, me sorprendió que fuera allí», reconoce Stewart sobre la apuesta de Hamilton. «Ir a Ferrari es muy colorido, muy emocionante y, por lo general, muy exitoso. No los descartaría, por decirlo de esa manera», dice sin colocarle el cartel de favorito. No descartar se entiende como que no estará en el primer escalón para llevarse el título, sino en una opción secundaria.

Todo dependerá de lo bueno que sea el SF-25, que no será una continuación del vehículo de 2024, sino un monoplaza nuevo por completo, con geometrías diferentes en las suspensiones y una apuesta para ganar el Mundial en el último año de esta generación de coches de efecto suelo, que tocará a su fin con el reglamento de 2026.

