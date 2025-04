F1: El alerón trasero de McLaren pone en alerta a Max Verstappen de Red Bull

“Sí, claro que lo he visto”, dice sobre los vídeos que resaltan la flexibilidad de la pieza en el MCL39. Desde el GP de España, la FIA endurecerá los controles.

Verstappen dice que aún no piensa en el GP de España para cambiar de tema, pero Red Bull sí tiene apuntada esa carrera en rojo en el calendario. A partir de entonces, en la novena prueba de 2025, la FIA endurecerá los controles de flexibilidad en los alerones y obligará a no pocos equipos a modificar su aerodinámica para cumplir con los estándares del reglamento. Los test de flexibilidad se realizan en estático con pesos y todas las piezas los superan, pero mediante las cámaras ‘on-board’ es fácil apreciar cómo algunas escuderías consiguen ‘doblar’ sus alerones en las rectas y así perder resistencia al aire, sin dejar de tener carga aerodinámica en las curvas.

Se entiende que McLaren es una de las escuderías que mejor explota la flexibilidad de la aerodinámica. Ya en 2024 tuvieron que echar para atrás su célebre ‘mini DRS’ tras dos grandes premios dominantes en Bakú y Monza. Tras Suzuka circuló en redes sociales un vídeo que comparaba la flexión de los alerones traseros del RB21 y el MCL39 y las diferencias eran notables, el Red Bull parecía firme y estático en comparación con el maleable alerón de los de Woking. El propio Jos Verstappen compartió las imágenes en su perfil del antiguo Twitter.

¿Lo ha visto Max? “Sí. Pero yo no hago las normas y tampoco soy quien las tiene que aplicar. Sé lo que veo y lo que probablemente un montón de gente ve, pero eso es todo”, dijo el campeón del mundo en Bahréin, que prefiere mantenerse al margen de las típicas conversaciones entre escuderías en la trastienda del paddock: “Soy consciente lo que pasa, pero me centro en nuestro coche y eso es lo único que puedo hacer”.

Viene del triunfo en el GP de Japón que le sitúa a un punto de Norris en el Mundial, aunque este fin de semana, con el calor extremo en Bahréin, la ventaja de degradación de McLaren puede aumentar. El holandés, mientras tanto, niega que le produzca más satisfacción ganar a la contra, con un coche inferior, a hacerlo de manera dominante: “Realmente no. Me alegré después de la clasificación porque mi fin de semana hasta entonces había sido muy difícil, no estaba cómodo y fue un alivio desde la clasificación. Y también estaba muy contento el domingo porque creo que como equipo lo ejecutamos todo bien. El pit-stop fue normal, no fue fantástico, pero el resto estuvo muy bien gestionado también con GP (su ingeniero de carrera). Pero no es tan divertido como 2023 ni nada parecido”.

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS