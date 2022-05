F1: Charles Leclerc de Ferrari firma la ‘pole’ y Verstappen saldrá tercero en Miami

Se trata de la quinta cita del campeonato, que se disputa en el circuito construido alrededor del Hard Rock Stadium de la citada localidad de Florida, y en la que el español Carlos Sainz (Ferrari) arrancará desde el segundo puesto de la parrilla.

Carlos marcó el récord absoluto en el primer sector, pero se quedó a 0″190 de Leclerc, que logró su tercera pole del curso en 5 carreras.

El madrileño superó en solo 5 milésimas a Verstappen (3º), que falló en su intento final.

Tres hombres. Solo uno podía irse de Miami con la primera pole de la historia de esta cita. Verstappen tenía la sartén por el mango. Comandaba la clasificación a falta de un intento final. Solo una bala. Leclerc estaba a 64 milésimas del neerlandés y Carlos Sainz, a solo 80 milésimas. Tres hombres en un respiro y Pérez, cuarto, con una opción final para mejorar. Los nervios eran máximos. Y en los últimos segundos, Charles Leclerc se impuso para celebrar su tercera pole del curso en 5 carreras por delante de un Carlos Sainz que saldrá segundo después de rozar más que nunca ese ansiado sueño de conquistar la primera pole de su carrera en la F1.

Resultado final de la clasificación del GP de Miami de F1 2022.

El madrileño se levantó y de qué manera tras el accidente del viernes. No se hundió pese a la presión y pese a saber que no puede cometer más errores. El español, como ya hizo en la carrera al sprint de Imola, volvió a demostrar su fortaleza mental para volver a atacar y quedarse cerca de ese anhelo.

En su último intento, Carlos empezó con récord en el primer sector, superando en dos décimas a Leclerc con un primer parcial de ensueño. Pero el resto de giro fue para Charles, con quien pintará de rojo Ferrari la primera línea de la parrilla. Sainz vio como sus opciones de pole se diluían con un trallazo en la última curva. En un lugar en el que es clave salir con gran aceleración para encarar la recta de meta, perdió el tiempo que necesitaba para la pole.

En la tercera posición quedó Max Verstappen, superado por Carlos Sainz por solo 5 milésimas. Menos que un suspiro.

Esto no ha hecho más que empezar

Miami quería emoción y la tuvo. La tensión, enorme, a la altura del mayor espectáculo del mundo. La F1 llegó a Miami para ofrecer ‘show’ a un público americano que por fin recibe con brazos abiertos y con una locuras tremenda a la F1. Esta ya es su competición, ya no son las carreras europeas a las que antes le daban la espalda. Y ese cambio ha llegado en parte por el espectáculo que esperaban de ella, y que se cumplió con un final apretado que es la mejor carta de presentación para la carrera de este domingo.

En este trazado puede ocurrir absolutamente de todo y la emoción parece asegurada. En una pista que no deja espacio para los errores y en el que se prevé que los equipos opten por ir a dos paradas por la elevada degradación, las variables son muchas. Especialmente si los ‘Safety Car’ cobran protagonismo. Ahí, se prevé una bonita lucha entre Leclerc, Sainz y Verstappen en un trazado en el que el número de adelantamientos es una incógnita. A priori, las tres zonas de DRS y tres fuertes frenadas indican que habrá adelantamientos, pero con una pista tan verde, salirse de la trazada buena puede ser sinónimo de problemas. Un riesgo difícil de asumir.

Pero sobre todo, a Carlos le puede perjudicar su posición. Está por detrás de su compañero y no puede tomar riesgos innecesarios. Si Leclerc es líder durante la carrera, la estrategia priorizará la posición del monegasco siempre pensando en defender plaza con Verstappen. La papeleta de Carlos no es para nada fácil este domingo.

Hamilton mejora

La mejora de Mercedes con las novedades llevadas a Miami parece que le sentaron bien a Hamilton. En una pista con mayor temperatura, en un ambiente en el que el coche de la estrella debía sufrir menos a un giro porque no debía tener problemas para calentar gomas, Lewis Hamilton por fin superó a su compañero de equipo, George Russell. El inglés le devolvió el golpe de Imola al joven de 24 años. Esta vez, Lewis fue 6º tras Pérez (4º) y un estelar Valtteri Bottas (5º con el Alfa Romeo) pese a empezar la sesión con más dudas. Por detrás suyo, Gasly fue 7º ante Norris (8º), Tsunoda (9º) y Stroll(10º) en una zona media apretadísima en la que Alonso no pudo brillar.

Alonso, fuera de la Q3

Fernando era optimista con la posición que podía lograr en la clasificación de Miami. Pero con la gran mejora que estaba experimentando la pista con el paso de cada segundo, la clave de cada sesión estaba en ser el último en marcar un buen crono. Fernando no hizo su mejor último giro, perdiendo algo de tiempo al ser molestado por Sainz, al que no le avisaron con suficiente tiempo para apartarse antes de la zona más revirada. Así, Fernando se quedó a solo 32 milésimas del tiempo de corte de Q3. Alonso no lo tendrá fácil este domingo. Sale 11º con un coche que degrada demasiado las gomas en una pista de alta degradación. Pese a ello, lo volverá a intentar.

