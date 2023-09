Exvicepresidenta de la CNP pide suspender primarias o pensar en un consenso

La exvicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), María Carolina Uzcátegui, propuso suspender, replantear y revisar el proceso de primarias o pensar en un consenso “que pueda tener la participación y solidez que el país necesita”, así lo dijo este jueves en rueda de prensa en Caracas.

Propuso que, de reprogramarse la elección primaria, se contemple que sea el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) quien apoye en la logística. Sin embargo, sugirió que si no se quiere usar el sistema del ente rector, la Comisión podría pedir al Ministerio de Educación los centros de votación, “que son un derecho ciudadano”.

Criticó que la Plataforma Unitaria al definir el reglamento de participación para las elecciones primarias el próximo 22 de octubre “dejó por fuera aspectos muy importantes como la participación o no del Consejo Nacional Electoral y el tema de los inhabilitados”.

Uzcátegui, declaró que “aún el país no tiene respuesta de lo que va a suceder si llega a ganar alguien que esté inhabilitado para ser candidato presidencial. Esto es una deuda del sector político con el país. No tenemos fecha para la elección presidencial, las condiciones no son las mejore. La propuesta podría ser suspender y revisar”.

“Creo que no están dadas las condiciones para que la primaria se lleve a cabo como el país lo necesita el 22 de octubre”. Sostuvo que “38% de los centros de votación están ubicados en casas de familia y locales comerciales, cerca de 48% de los centros de votación son a cielo abierto, estarán en lugares sin protección y a merced del clima. Este hecho pone en peligro la primaria. Se corre el riesgo de no tener centros”.

Asimismo, insistió en que “la primaria es un método idóneo para la selección de los candidatos; de un candidato de una propuesta unitaria para el reencuentro de la oposición venezolana, pero tal y como está planteado que no permite la mayoría de la participación de los venezolanos no es una solución”.

De acuerdo a lo declarado por Uzcátegui, la elección Primaria se ha convertido en una puja de intereses particulares y no un ejercicio para unificar a la oposición.

“A 45 días de realizarse el proceso de primarias, nos encontramos con una serie de situaciones que más que asegurarnos que el proceso va a ser todo lo que el país necesita y reclama, nos señala que pudieran haber demasiados tropiezos que no hagan posible la primaria, y lo último que nos podemos permitir como país es una nueva decepción y un nuevo desencanto”, apuntó.

Uzcátegui insistió que “la Primaria fue liquidada por una organización que no corresponde a necesidades del país”. Dijo que “Venezuela no tiene claro si escogerá a un candidato con posibilidad de llegar a Miraflores, o el nuevo jefe de la oposición para desviarnos de la ruta democrática”, comentó.

Uzcátegui renunció a la CNP el miércoles 26 de julio, argumentando en ese momento que no estaban dadas las condiciones técnicas y logísticas para que el proceso de primaria sea una consulta amplia y al alcance de la mayoría de los venezolanos, independientemente de su estrato social.

La exvocera de la CNP viene señalando “que no existen las garantías necesarias, con el proceso de voto manual, para que los resultados que se desprendan de esta consulta sean un fiel reflejo de la voluntad de los venezolanos con deseo de participar”.

Con información de: Globovisión