¡Extraoficial! Responsable de la muerte del señor Erick Castillo ya tendría orden de captura

La muerte del señor Erick Castillo, no quedará impune. Fuentes extraoficiales, han confirmado que la Fiscalía del Ministerio Público (MP) emitirán una orden de aprehensión contra el presunto responsable del trágico accidente ocurrido en la avenida Intercomunal Cabudare-Barquisimeto. Se espera que la orden se haga oficial en las próximas horas.



La víctima y los hechos

El siniestro resultó en la lamentable pérdida del padre del reconocido y recordado entrenador de béisbol, Erick Castillo, quien falleció repentinamente también en un accidente de tránsito, suceso que fue cubierto por Noticias Barquisimeto, tanto el incidente como su despedida en el estadio.

Razón, por el cuál un exhaustivo trabajo de investigación y en colaboración con el Ministerio Público, las autoridades lograron identificar al individuo que aparentemente causó la muerte del señor Castillo durante la madrugada del 4 de octubre.

Pruebas y Próximos Pasos

El vehículo del autor del incidente, que cobró la vida de Erick Castillo y que por poco hiere gravemente a otros familiares que viajaban en un automóvil pequeño, dejó la placa en el lugar del suceso. Esta corresponde al serial AB669R0, emitido por la República Bolivariana de Venezuela.

Placa que dejó la camioneta tras el fuerte impacto

Existen múltiples pruebas, incluyendo un video clave donde se observa detalladamente el mortal choque. El hombre, presuntamente responsable de la tragedia, será presentado por el Fiscal General en las próximas horas una vez se ejecute la orden de aprehensión en su contra.







Por: Edwin «Sports» Hevia / NB